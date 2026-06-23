Carlsberg Việt Nam với chương trình đạp xe vì tương lai xanh

Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết của công ty đối với phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa niềm tin rằng những thay đổi tích cực luôn bắt đầu từ những hành động thiết thực mỗi ngày.

Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Carlsberg Việt Nam đã tham gia “Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, góp thêm những vòng quay ý nghĩa cho một tương lai xanh

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, chương trình do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp cùng UBND TP.Đà Nẵng tổ chức từ ngày 20 - 22.6 tại Công viên APEC. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp về phát triển đô thị bền vững, giao thông xanh và nâng cao chất lượng sống.

Là doanh nghiệp Đan Mạch đã gắn bó với Việt Nam hơn ba thập kỷ, Carlsberg Việt Nam tự hào đồng hành cùng Đại sứ quán Đan Mạch và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy những sáng kiến hướng tới các cộng đồng xanh hơn, khỏe mạnh hơn và đáng sống hơn.

Với tinh thần tiên phong bằng hành động, đội ngũ lãnh đạo công ty đã cùng nhân viên và cộng đồng lan tỏa thông điệp về giao thông xanh và lối sống bền vững

Cùng lan tỏa những vòng quay xanh

Sự kiện ghi dấu ấn với sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên Carlsberg Việt Nam cùng ban lãnh đạo công ty.

Đồng hành cùng đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, chính quyền địa phương và cộng đồng yêu thích đạp xe, các thành viên đã cùng nhau lan tỏa thông điệp về giao thông xanh và lối sống bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm "Thành phố đáng sống – Thành phố xe đạp" cũng mang đến góc nhìn mới về vai trò của quy hoạch đô thị và các giải pháp giao thông xanh trong việc xây dựng những thành phố đáng sống hơn cho người dân và các thế hệ tương lai.

"Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động và đáng sống nhất Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng những sáng kiến ý nghĩa của thành phố nhằm khuyến khích lối sống xanh và tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng", ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ.

"Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn bắt đầu từ chính con người. Dù trong nhà máy, trong cộng đồng hay trong cuộc sống hằng ngày, sự thay đổi chỉ thực sự diễn ra khi mỗi người lựa chọn hành động. Việc chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng tham gia chương trình hôm nay là lời nhắc nhở rằng phát triển bền vững không chỉ là những cam kết cho tương lai, mà còn là những điều chúng ta cùng nhau thực hiện ngay từ hôm nay".

Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cùng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tham gia hành trình đạp xe nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Hiện thực hóa cam kết "Brewing Tomorrow"

Hành trình đạp xe bên sông Hàn là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững mà Carlsberg Việt Nam đang triển khai thông qua Brewing Tomorrow - chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg, với bốn trọng tâm: giảm phát thải carbon, bảo vệ thiên nhiên, truyền cảm hứng cho những lựa chọn tích cực và trao quyền cho con người.

Trước đó, hơn 150 lãnh đạo, nhân viên, người thân và đối tác đã cùng tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Đà Nẵng, thu gom hơn 1,3 tấn rác thông qua hoạt động làm sạch bờ biển.

Hơn 1,3 tấn rác đã được thu gom thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026 do Carlsberg Việt Nam tổ chức

Từ cộng đồng xanh đến sản xuất bền vững

Những giá trị mà Carlsberg Việt Nam theo đuổi không chỉ được thể hiện qua các hoạt động cộng đồng mà còn hiện diện trong hoạt động sản xuất và vận hành của doanh nghiệp.

Tại nhà máy bia Phú Bài ở Huế - hiện là nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á - các mục tiêu về môi trường đang từng bước được hiện thực hóa thông qua các giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn. Hiện nay, 100% chất thải bao bì phát sinh tại nhà máy được tái chế, đồng thời 100% chai thủy tinh của công ty là chai hoàn lưu có thể thu hồi và tái sử dụng.

Tại Nhà máy bia Phú Bài, những cam kết về môi trường được hiện thực hóa mỗi ngày thông qua các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và đầu tư vào năng lượng tái tạo

Đầu năm nay, Carlsberg Việt Nam cũng đạt mục tiêu Không chôn lấp chất thải (Zero Waste to Landfill) thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp phân loại tại nguồn và quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Trong thời gian tới, Carlsberg Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp năng lượng tái tạo, trong đó có dự án điện mặt trời áp mái dự kiến đi vào vận hành trong năm nay.

Vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn

Khi Đà Nẵng tiếp tục vươn mình trở thành một thành phố xanh, hiện đại và đáng sống, Carlsberg Việt Nam tự hào đồng hành cùng thành phố thông qua những sáng kiến thiết thực và các chương trình hợp tác mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Với Brewing Tomorrow, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện trong cách công ty tạo nên những thức bia chất lượng, mà còn trong những đóng góp cho cộng đồng và môi trường tại những nơi doanh nghiệp hiện diện. Đó là hành trình kết nối nhân viên, đối tác và cộng đồng địa phương, cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.