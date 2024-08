Carrie Underwood thay Katy Perry làm giám khảo American Idol

Đài ACB cho biết ngôi sao nhạc đồng quê đồng thời là quán quân American Idol mùa thứ tư Carrie Underwood đảm nhiệm vai trò giám khảo mới cho mùa thứ 23, thay thế vị trí của Katy Perry.

Carrie Underwood cùng Lionel Richie và Luke Bryan làm giám khảo cho mùa American Idol lên sóng vào mùa xuân năm 2025 INSTAGRAM NV

Thông báo được đưa ra trong một video đặc biệt kể lại thời điểm Carrie Underwood tham gia thử giọng cho American Idol cách đây 20 năm. Vào năm 2004, cô chinh phục được ban giám khảo khi hát ca khúc I Can't Make You Love Me của Bonnie Raitt. Sau đó, Carrie cũng chinh phục được cả nước Mỹ khi đánh bại á quân Bo Bice trong đêm chung kết năm 2005.

Ryan Seacrest, người dẫn chương trình có hơn hai thập kỷ gắn bó với show âm nhạc đình đám gửi lời chúc mừng đến ngôi sao nhạc đồng quê qua Instagram. "Đây là khoảnh khắc trọn vẹn khi chuyển từ việc công bố bạn là người chiến thắng American Idol đến chào đón bạn trở thành giám khảo", Ryan viết.

Ngôi sao 41 tuổi chia sẻ: "Tôi đã đi từ chỗ không ai biết đến việc có hàng chục triệu người xem trình diễn trong chương trình. Tôi tự hào về những điều đã đạt được trong chương trình và kể từ đó".

Giám khảo mới của American Idol ở thời điểm đến thử giọng cho chương trình năm 2004 INSTAGRAM NV

Carrie Underwood là cựu thí sinh đầu tiên của American Idol được mời vào ban giám khảo. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu nữ ca sĩ Cowboy Casanova trở lại chương trình. Cô từng là cố vấn khách mời và biểu diễn trong đêm chung kết năm 2019.



Katy Perry, người đã làm giám khảo qua 15 mùa American Idol thông báo rời chương trình vào tháng 2 năm nay. Trước khi Carrie Underwood được chọn thay thế, đã có những ứng cử viên khác như Meghan Trainor, cựu quán quân Fantasia Barrino và cựu thí sinh Jordin Sparks.

Vòng thử giọng cho mùa mới của chương trình sẽ diễn ra tại Alabama vào ngày 12.8 và sau đó sẽ đi khắp nước Mỹ để tìm kiếm ngôi sao mới.