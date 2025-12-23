‘Cash - Home’ bài toán đầu tư BĐS trong giai đoạn cuối năm 2025

Khi giá nhà vượt xa tầm với: "Cash - Home" xuất hiện như xu hướng tối ưu dòng tiền

Trong giai đoạn kinh tế phân hóa như hiện nay, khi giá trị các loại tài sản từ vàng, USD đến bất động sản đều lập đỉnh mới, áp lực tài chính đối với người mua nhà ngày càng gia tăng. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn với hơn 1.000 người tiêu dùng, 93% người đã lập gia đình và đang thuê nhà cho biết họ đặt mục tiêu mua nhà trong 5 năm tới, nhưng giá nhà vẫn là rào cản lớn nhất. Trong khi đó, 86% sẵn sàng vay ngân hàng với tỷ lệ 30 - 50% giá trị tài sản để hiện thực hóa ước mơ an cư.

Nhà đầu tư quan tâm Fresia Riverside, mô hình vừa an cư, vừa khai thác cho thuê, phù hợp giai đoạn kinh tế tăng tốc và thị trường phân hóa

Đó chính là lý do bộ sưu tập bất động sản dòng tiền "Cash - Home" UPGRADE COLLECTION - RIVER 2 đang trở thành tâm điểm thị trường giai đoạn cuối năm. Khác với mô hình đầu tư truyền thống chủ yếu chờ đợi giá tăng để bán lại, "Cash - Home" được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa khả năng sinh lời thông qua việc cho thuê, đồng thời vẫn đảm bảo tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Đây là tài sản đa mục tiêu vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa mang lại cơ hội tăng trưởng tài sản và thậm chí là nền tảng để lập nghiệp.

Tại Biên Hòa, một trong những thị trường bất động sản đang thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ nhờ hạ tầng phát triển và vị trí địa lý chiến lược. Bộ sưu tập bất động sản dòng tiền "Cash - Home" UPGRADE COLLECTION - RIVER 2 đang chứng minh được sự tối ưu về giá trị an cư và đầu tư cho thị trường trong giai đoạn cuối năm 2025. Với mức giá chỉ từ 1,9 tỉ đồng đối với căn hộ 2 phòng ngủ, thấp hơn 20 - 25% so với các khu vực lân cận tại TP.HCM, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn cam kết mức lợi nhuận cho thuê lên đến 7 triệu đồng/tháng, tương đương 84 triệu đồng/năm.

Bài toán đầu tư thông minh: Sinh lời từ dòng tiền, tăng trưởng từ giá trị

Điểm nhấn của dòng căn hộ "Cash - Home" UPGRADE COLLECTION - RIVER 2 chính là khả năng tạo ra dòng tiền ngay từ khi bàn giao. Theo số liệu khảo sát tại thị trường Biên Hòa, giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ dao động từ 7 - 15 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tiện ích. Với tỷ suất cho thuê trung bình 4,4%/năm - cao hơn đáng kể so với mức 3,7% tại TP.HCM hay 3,4% tại Hà Nội theo báo cáo của CBRE & JLL HCMC. Biên Hòa đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản dòng tiền.

Không gian căn hộ được thiết kế tối ưu phù hợp khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị tài sản

Lợi thế này còn được nhân lên nhờ chính sách hỗ trợ tài chính từ các chủ đầu tư. Cụ thể tại dự án Fresia Riverside, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, sau đó được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Điều này có nghĩa là với vốn tự có chỉ khoảng 475 triệu đồng (25% giá trị căn hộ), nhà đầu tư đã có thể sở hữu tài sản, nhận dòng tiền ổn định và hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá.

Fresia Riverside đẩy nhanh tiến độ thi công, River 1 tầng 14, River 2 & 3 tầng 10, nền tảng hình thành bất động sản "Cash - Home" tạo dòng tiền sớm

Về dài hạn, Biên Hòa đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng tỉ đô với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 21 tỉ USD, bao gồm Sân bay quốc tế Long Thành (336.630 tỉ đồng), tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên nối dài đến Biên Hòa (khoảng 60.000 tỉ đồng), vành đai 3 (khoảng 75.378 tỉ đồng), và hàng loạt dự án cao tốc kết nối. Theo nghiên cứu về mô hình TOD (Transit-Oriented Development) tại các thành phố lớn trên thế giới, giá bất động sản gần trạm Metro thường cao hơn 25 - 50% so với khu vực khác. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá dài hạn của các dự án tại Biên Hòa là hoàn toàn khả thi, với ước tính tỷ suất lợi nhuận từ tăng giá có thể đạt 10 - 15%/năm.

Đặc biệt, vị trí bên sông Đồng Nai của Fresia Riverside còn mang lại lợi thế cảnh quan và môi trường sống chất lượng cao - yếu tố ngày càng được dân cư ưa chuộng. Theo Knight Frank 2024, giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn trung bình khoảng 49%, trong khi tại TP.HCM, giá căn hộ ven sông đã tăng gấp 6 - 12 lần trong vòng 10 năm qua.

Với bài toán đầu tư tổng hợp, vốn đầu tư thấp, dòng tiền ổn định, tiềm năng tăng giá cao và được hỗ trợ bởi hạ tầng hiện đại, "Cash - Home" UPGRADE COLLECTION - RIVER 2 không chỉ là sản phẩm cho nhu cầu an cư mà còn là chiến lược đầu tư thông minh trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ. Trong giai đoạn kinh tế tăng tốc và phân hóa rõ nét, những ai nắm bắt được xu hướng này sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua tài sản.