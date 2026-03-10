Casino Hồ Tràm thí điểm đón khách Việt

Ông Walt Power, Giám đốc The Grand Hồ Tràm cho biết, từ cuối năm 2025, dự án casino tại Hồ Tràm đã được cho phép thí điểm đón công dân Việt Nam vào chơi trong thời hạn 5 năm. Đây là một trong số ít dự án casino tại Việt Nam được áp dụng cơ chế này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội trước khi có quyết định lâu dài.

"Đây là cơ hội nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo trật tự xã hội khi vận hành loại hình giải trí này", ông chia sẻ.

Theo ông Walt Power, nhiều người thường hình dung casino qua phim ảnh, nhưng hoạt động thực tế đòi hỏi quy trình quản lý rất chặt chẽ, từ vận hành, kiểm soát người chơi đến các yếu tố liên quan tâm lý và tài chính. "Tôi đã có hơn 30 năm vận hành casino tại nhiều nơi trên thế giới và có thể khẳng định đây là lĩnh vực cần quản trị rất nghiêm ngặt", ông nói.

Người Việt phải mua vé vào cửa 1 triệu đồng ẢNH: BTC

Theo quy định hiện hành, người Việt muốn vào chơi casino phải đáp ứng một số điều kiện về độ tuổi và thu nhập.

Cụ thể, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập tối thiểu khoảng 10 triệu đồng/tháng (tương đương khoảng 500 USD), phải đăng ký thông tin cá nhân trong hệ thống quản lý và phải mua vé vào cửa 1 triệu đồng cho mỗi 24 giờ chơi, hoặc 25 triệu đồng cho vé tháng.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về quy định đối với người chơi trong nước, đại diện The Grand Hồ Tràm cho biết hiện không giới hạn số tiền mà một khách Việt có thể chơi, tuy nhiên toàn bộ hoạt động sẽ được hệ thống theo dõi nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro.

"Chúng tôi có trách nhiệm nhận diện những trường hợp có dấu hiệu chơi vượt quá khả năng tài chính và phải can thiệp khi cần thiết", ông Bauer cho biết.

Ngoài ra, toàn bộ nhân sự tại khu casino cũng được đào tạo để nhận biết các dấu hiệu của hành vi cờ bạc có vấn đề, nhằm hạn chế rủi ro cho người chơi.

Khách VIP được phục vụ quầy bar riêng, đồ uống cao cấp và thực đơn ẩm thực đặc biệt ngay trong khu vực này

Việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Hồ Tràm có thời hạn 5 năm, tính từ tháng 11.2025.

Sau thời gian này, hoạt động sẽ được đánh giá trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định tiếp theo. Hiện cả nước có 9 dự án casino đang hoạt động, trong đó có 6 casino quy mô nhỏ và 3 casino quy mô lớn.

Casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc, thuộc dự án du lịch nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, với 1.470 máy trò chơi và 147 bàn chơi. Ngoài Phú Quốc, hai địa điểm khác đang được thí điểm đón khách Việt vào casino là Hồ Tràm và Vân Đồn.