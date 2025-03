Cắt bỏ khối u nang lách nặng 1,3 kg, to gấp 40 lần bình thường

Khai thác bệnh sử ghi nhận, một năm trước, bà C. thường cảm thấy đau tức vùng hạ sườn trái kéo dài, thường xuyên đầy hơi, khó chịu vùng bụng.

Bà đi khám ở một bệnh viện địa phương thì được phát hiện có một nang lách và được tư vấn phẫu thuật, tuy nhiên bà chưa đồng ý can thiệp.

Thời gian gần đây, triệu chứng đau bụng xuất hiện thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và cuộc sống của bà, vì vậy bà đã quyết định đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để thăm khám.

Khối lách sau khi được bóc tách loại bỏ ẢNH: BSCC

Ngày 13.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tòng Bá, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết kết quả chụp CT- Scan vùng bụng cho thấy lách to bất thường, chiếm gần hết vùng bụng trái, kèm theo nhiều nang lớn. Sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt toàn bộ lách để loại bỏ khối nang. Do lách của bệnh nhân có kích thước quá lớn, bác sĩ chọn phương pháp mổ hở với đường rạch khoảng 15 cm, lấy trọn khối lách nặng 1.300 gram, tức là to gấp 40 lần so với lách bình thường (nặng khoảng 32 gram). Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, không còn tình trạng đau tức hạ sườn hay đầy hơi, khó chịu vùng bụng như trước. Bệnh nhân cũng đã có thể tự vận động, ăn uống bình thường. U nang lách là một tổn thương của lách hiếm gặp, chỉ có khoảng 0,5% - 2% dân số mắc phải.

Nguyên nhân hình thành u nang lách