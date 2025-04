Cát cứ thu phí đỗ xe 'lụi': Xử lý 7 bãi xe vi phạm PCCC

Ngày 21.4, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, Tổ địa bàn Q.5 phối hợp UBND P.11 lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 bãi giữ xe vì vi phạm an toàn PCCC trên địa bàn.

Đây là động thái của cơ quan chức năng sau loạt bài điều tra Cát cứ thu phí đỗ xe "lụi" đăng trên Báo Thanh Niên các số ra từ ngày 3 - 6.4.

Loạt bài phản ánh trong khi một số quận, huyện nói lý do chậm trễ triển khai thu phí sử dụng vỉa hè, lòng lề đường thì tình trạng chiếm dụng vỉa hè, tổ chức thu phí đỗ xe trái phép diễn ra tại các quận, huyện ở khu vực trung tâm TP.HCM. Sau đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung rà soát, làm rõ, báo cáo.

Cơ quan chức năng các địa phương quyết liệt vào cuộc, lập biên bản xử lý hàng loạt bãi xe không có giấy phép ở địa bàn Q.1, Q.3, Q.5, Q.10; đồng thời treo băng rôn, kết hợp tuyên truyền, cho ký cam kết không tái phạm.

Đoàn liên ngành xử lý vi phạm PCCC tại bãi xe chung cư Hùng Vương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong quá trình giám sát địa bàn, cơ quan chức năng Q.5 phát hiện tại khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (P.11) vẫn còn tình trạng chèo kéo, tổ chức giữ xe tại khu vực tầng trệt, khuôn viên chung cư Hùng Vương.

Đến ngày 11.4, tổ liên ngành Q.5 gồm Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp UBND P.11, Công an P.11 đã kiểm tra, phát hiện 7 bãi xe tại chung cư Hùng Vương vi phạm các quy định về an toàn PCCC nên lập biên bản, mời chủ bãi xe, ban quản trị lên làm việc.

Xe máy xếp chắn lối thoát hiểm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Các ngày 16, 17 và 21.4, những người liên quan đã lên trụ sở làm việc, thừa nhận vi phạm. Qua đó, UBND P.11 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 7 bãi xe nói trên về hành vi vi phạm thoát nạn trong PCCC. Cụ thể, những người liên quan nói trên đã bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn.

Với hành vi này, mỗi bãi xe sẽ bị phạt tiền 1 - 2 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng, hiện trạng ban đầu. Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật.