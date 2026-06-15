Cắt giảm báo cáo để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn, học sinh

Sáng 15.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành GD-ĐT về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Thiếu giáo viên vẫn là điểm nghẽn

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chuyển biến vừa qua trong triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức, thể chế, trên văn bản, kế hoạch và công tác chuẩn bị chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học, trong đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên còn chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đột phá của Nghị quyết 71.

Thiếu giáo viên vẫn là điểm nghẽn lớn. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.

Môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Quản trị giáo dục còn nặng hành chính, chuyển đổi số và AI chưa đồng đều, dữ liệu còn thiếu…

Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp khi lập quy hoạch đô thị và xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới.

Đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố luân chuyển công tác về các trường nông thôn, vùng khó khăn, những trường ở biên giới.

Tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026 - 2027.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích.

Công khai các khoản thu, chi trong nhà trường. Không để xã hội hóa giáo dục trở thành khoản đóng góp bắt buộc của phụ huynh, hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.

Về dạy thêm, học thêm, phải xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh. Cần giải quyết từ gốc bằng cách nâng chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành chính sách chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

Không để các công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập; người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.

Chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước.

Bộ GD-ĐT cần giữ vai trò thống nhất về chuyên môn, tiêu chuẩn, chất lượng, đội ngũ và định hướng phát triển hệ thống; tăng quyền chủ động cho nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình.

Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, cắt giảm thủ tục, báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh.

Xây dựng dữ liệu giáo dục thống nhất, cập nhật. Dữ liệu phải giúp nhận diện được sớm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học và những bất hợp lý trong chi phí học tập, sử dụng ngân sách.

Chuyển đổi số trong giáo dục phải thực chất, giúp thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn. Đặc biệt chú trọng quan tâm giáo dục đối với những người yếu thế, tàn tật, trẻ đặc biệt.

Cạnh đó, cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng. Đào tạo gắn với chất lượng đầu ra, việc làm và khả năng đáp ứng thị trường lao động. Đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới; đồng thời, hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng hệ thống theo dõi thực hiện Nghị quyết 71 bằng các chỉ số cụ thể, công khai, cập nhật định kỳ.

Tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.