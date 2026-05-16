Cắt giảm thủ tục đổi tiền bị rách, bị cháy

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 25/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo Ngân hàng Nhà nước, sau hơn 12 năm triển khai, công tác thu hồi, tuyển chọn và phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong hệ thống ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến việc xác định các yếu tố bảo an khi xét đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Bên cạnh đó, quy định về hình thức niêm yết mẫu tiền tại điểm giao dịch theo Thông tư 25 hiện hành được đánh giá là còn hạn chế, gây khó khăn cho các đơn vị triển khai. Ngoài ra, việc giám định tiền qua hai cấp trong một số trường hợp cũng khiến thời gian xử lý kéo dài.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định đổi tiền bị rách, bị cháy ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự thảo sửa đổi một số quy định như giao Ngân hàng Nhà nước khu vực và các đơn vị thu đổi sẽ có trách nhiệm thực hiện thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không giới hạn số lượng và không yêu cầu thủ tục giấy tờ. Quy định này áp dụng với các trường hợp tiền hư hỏng do nguyên nhân khách quan hoặc lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình in, đúc của nhà sản xuất. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông phát sinh trong quá trình bảo quản, khách hàng sẽ nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước khu vực hoặc đơn vị thu đổi để xem xét. Dự thảo cũng bổ sung và làm rõ các điều kiện xét đổi trong trường hợp này. Theo đó, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông phải không xuất phát từ hành vi hủy hoại. Với các tờ tiền bị cháy, thủng hoặc rách mất một phần, diện tích còn lại phải đạt từ 60% trở lên so với diện tích tờ tiền cùng loại. Trường hợp tiền được can dán, diện tích tối thiểu phải đạt tối thiểu 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định riêng đối với tiền polymer bị cháy hoặc co biến dạng do tiếp xúc với nhiệt độ cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không 2 màu phát quang, phát quang hàng seri, dây bảo hiểm, dải màu vàng lấp lánh, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh in nổi, mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm. Nếu không đủ điều kiện thu đổi, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do...