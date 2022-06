Cắt hàng loạt trang bị, tính năng MG5 bản giá rẻ về Việt Nam còn lại gì?

Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu sedan hạng C - MG5 vừa được nhà phân phối bổ sung thêm phiên bản tiêu chuẩn, với trang bị ít hơn, giá bán thấp hơn so với bản MG5 1.5L Lux từng mở bán hồi tháng 3.2022.

Động thái này của nhà phân phối MG tại Việt Nam hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe... đồng thời nuôi tham vọng cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc cũng như hớt ván doanh số từ các mẫu sedan hạng B có giá bán tương đương.

Với bản “sơ yếu lý lịch trích ngang” khá phức tạp khi mang mác thương hiệu xe Anh quốc (Morris Garages Motor - MG) nhưng hiện đang thuộc quyền quản lý của công ty Trung Quốc - SAIC Motor và lắp ráp tại Thái Lan… Thực tế, thời gian qua MG5 về Việt Nam vẫn khiến nhiều khách hàng e ngại và cho rằng “đây là xe Trung Quốc”.

Cho dù phía nhà phân phối MG tại Việt Nam không hề muốn đề cập đến sự liên quan đến các công ty ô tô Trung Quốc, nhưng những chiếc MG5 về Việt Nam cũng không thể phủ nhận “gốc gác” của mình với dòng chữ SAIC Light Technology trên đèn pha, hệ thống phần mềm hỗ trợ kết nối bluetooth có mã hiệu SAIC BT_XXXX hay kính lái, kính hậu vốn do tập đoàn Trung Quốc - SAIC sản xuất.

Thế mạnh của mẫu xe này là trang bị tính năng. Hầu như cái gì cũng có nhưng chất lượng, độ mượt mà và bền bỉ theo thời gian vẫn còn là dấu hỏi khá lớn. Phía nhà phân phối MG tại Việt Nam cũng đã rất khéo léo khi bước đầu đưa bản MG5 1.5L Lux “ngập tràn” trang bị, tính năng về Việt Nam để tạo dấu ấn, sau đó mới tiếp tục nhập khẩu, mở bán bản tiêu chuẩn MG5 1.5L STD.

Tuy nhiên, với một loạt trang bị lược bỏ để hạ giá bán, MG5 1.5L STD còn lại gì? Và liệu có thực sự hấp dẫn hơn các phiên bản trang bị đầy đủ nhất của một số mẫu sedan hạng B mang thương hiệu xe Hàn Quốc, Nhật Bản?





Theo MG Việt Nam, phiên bản MG5 1.5L STD vẫn sở hữu kiểu dáng, kích thước khá bóng bẩy, hào nhoáng đi kèm động cơ 1.5L hút khí tự nhiên (công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm) kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ thống dẫn động cầu trước… Tuy nhiên, khi mức giá chỉ còn 515 triệu đồng, hàng loạt trang bị, tính năng đã bị lược bỏ so với bản MG5 1.5L Lux.

Cụ thể, MG5 1.5L STD không có nhiều tính năng an toàn hỗ trợ như hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCAT), cảnh báo va chạm phía sau (RCW)… Bên cạnh đó, phiên bản này cũng bị lược bỏ cửa sổ trời, đèn LED chiếu sáng ban ngày và chỉ có 2 túi khí phía trước thay vì 6 túi khí như bản MG5 1.5L Lux.

Phiên bản MG5 1.5L STD cũng chỉ được lắp mâm 16 inch, thay vì 17 inch như bản 1.5L Lux. Hệ thống âm thanh cũng bị lược bỏ đi 2 loa, ghế nỉ và màn hình hiển thị cho người lái quan về kiểu truyền thống kết hợp màn hình LCD 3,5 inch…

Như vậy, để đáp ứng mức giá 515 triệu đồng mà phía MG Việt Nam đưa ra, MG5 1.5L STD đã bị lược bỏ khá nhiều trang bị, tính năng tiện ích cũng như an toàn. Chính điều này, cùng với nhiều linh kiện, chi tiết “Made in China”… MG5 1.5L STD liệu có thực sự hấp dẫn khách hàng Việt? Bởi với những trang bị này MG5 1.5L STD khó có thể sánh ngang bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng C khác (như Kia K3). Trong khi, với tầm giá 515 triệu đồng, người Việt có không ít lựa chọn với những mẫu sedan hạng B như Hyundai Accent, Toyota Vios, Kia Soluto… vốn đã có thời gian để chứng minh chất lượng.