Cát Phượng gây tranh cãi khi tự chê phim mình đóng

Gần đây, đoạn clip Cát Phượng chia sẻ về phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu được dân mạng quan tâm. Cụ thể, khi tham gia quảng bá cho dự án này, nữ nghệ sĩ thẳng thắn khi nói về những hạn chế của tác phẩm và cho rằng đạo diễn nên rút kinh nghiệm.

Chia sẻ của Cát Phượng vấp phải những tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên thẳng thắn khi công khai nhắc nhở, nhằm giúp đàn em có thêm kinh nghiệm làm nghề. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá cô thiếu tế nhị khi công khai phê bình đạo diễn. Chưa kể, có người còn bất bình vì Cát Phượng “biết kịch bản không hay vẫn nhận đóng”, và hoài nghi về việc cô đang tạo chiêu trò thu hút cho phim.

Dân mạng tranh cãi khi Cát Phượng tự chê phim mình đóng Ảnh: Fanpage Có chơi có chịu

Trao đổi thêm với chúng tôi, Cát Phượng chia sẻ thêm: “Khi tôi nói thẳng như vậy, ai cho tôi có lỗi thì tôi nhận lỗi, ai cho tôi đúng thì tôi nhận đúng. Nhưng cốt lõi tôi muốn nói thẳng vì khi nói riêng, đạo diễn không chịu nghe. Tôi nói để bạn ấy nhìn nhận lại mình”.

Cát Phượng cho biết sau chia sẻ này, cô nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Song nữ nghệ sĩ quan niệm “thà mình bị chửi nhưng bạn ấy hiểu ra vấn đề và trau dồi thêm”. Về quan điểm cho rằng vì chia sẻ của mình mà phim giảm sút tại phòng vé, Cát Phượng bày tỏ: “Nếu phim hay, tôi nói theo kiểu đó thì nhà rạp vẫn tăng suất chiếu bình thường. Ngược lại, tôi còn bị vùi dập, nhận gạch đá. Nhà rạp là người quyết định vì họ làm kinh doanh mà. Họ thấy phim hay mới cho suất nhiều”.

Nhà sản xuất nói gì về ồn ào của Cát Phượng?

Tối 16.9, đại diện nhà sản xuất Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chính thức lên tiếng về ồn ào. Người này phủ nhận chuyện chưa gửi kịch bản trọn vẹn cho diễn viên như một số thông tin đăng tải. Theo phía nhà sản xuất, sự thất bại hay thành công của bộ phim không chỉ đến từ diễn viên mà là cả tập thể, trong đó có đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp nhưng "hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn (30 - 40%) của cả dự án khi ra mắt".

Hình ảnh của nghệ sĩ Cát Phượng trong phim Ảnh: Fanpage Có chơi có chịu

Đồng thời đại diện nhà sản xuất cho rằng Cát Phượng phải hiểu sức ảnh hưởng của mình chứ không thể phát ngôn như vậy. "Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên lụy tới biết bao nhiêu người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu)", người này chia sẻ thêm.

Phía nhà sản xuất cũng phủ nhận chuyện dàn xếp ồn ào vì vụ việc gây thiệt hại không nhỏ, phải giải trình với nhà đầu tư. Người này cũng không đồng tình khi Cát Phượng góp ý cho đạo diễn trước khán giả. “Đàn em có thể nhỏ, nhưng nguyên tắc giữa vị trí phải rõ ràng từ đầu. Chị không thể muốn dựng theo cách của chị như cách chị dạy học trò của mình ở sân khấu. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ là từ thua ít đến dẹp phim luôn”, người này phản hồi.

Đồng thời, đại diện nhà sản xuất cho biết sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án.

Theo ghi nhận, hiện tại phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu có doanh thu ảm đạm tại phòng vé. Tính đến hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Anh Duy chỉ thu về hơn 132 triệu đồng. Trong khi đó, doanh thu ngày 16.9 của phim vỏn vẹn 7,2 triệu đồng.

