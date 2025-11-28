Cát Phượng: Tình yêu tìm đến tôi rất nhiều

Cuộc sống tuổi 55 của 'Tư mắm'

Cát Phượng cho biết cuộc sống khá sung túc khiến cô làm nghề với tâm thế nhẹ nhàng, không áp lực. Ở thời điểm hiện tại, cô luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời Ảnh: HẢI DUY

Ở tuổi ngoài 50, Cát Phượng cho biết cuộc sống hiện tại của cô khá sung túc và viên mãn nhờ có con bên cạnh. Về công việc, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì lịch diễn sân khấu hai suất mỗi tuần, với thu nhập vừa đủ để trang trải cho hai mẹ con. Đồng thời, cô không phải ở nhà thuê hay đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, nhờ đó có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, với con trai đang học năm cuối đại học, cô vẫn có khả năng chu cấp, nên cảm thấy cuộc sống không còn quá nặng nề.

Theo Cát Phượng, "nhìn lên có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống thấy mình hơn nhiều người khác", nhờ đó mà cảm thấy an yên. Sau ánh đèn sân khấu, Cát Phượng vẫn cố gắng đảm nhận tốt vai trò của một người mẹ, lo lắng việc cơm nước, giặt giũ… Cô quan niệm: "Tôi làm được gì thì cứ làm".

Theo Cát Phượng, con trai Thiên Minh (sơ mi trắng) là niềm vui và cũng là động lực to lớn trong cuộc sống của cô Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ không còn gì tiếc nuối và cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà cô đã dày công xây dựng. Song song đó, Cát Phượng luôn dành tâm huyết truyền lửa nghề cho thế hệ kế tiếp, đồng thời cũng mong mỏi được chứng kiến con trai Thiên Minh (tên thân mật là Bom) trưởng thành và xây dựng tổ ấm riêng. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ mong muốn khi con lập gia đình: "Bom phải chọn một người vợ cùng đẳng cấp". Đẳng cấp ở đây theo Cát Phượng đó không phải giàu sang, mà là đức tính thủy chung, tử tế, bao dung và biết chia sẻ. Đây là tiêu chí mà cô cho rằng sẽ giúp con xây dựng một gia đình bền vững và hạnh phúc.

Về chuyện tình cảm của con, Cát Phượng luôn để con tự quyết định. Khi Bom chia sẻ rằng hiện vẫn chưa có bạn gái vì muốn tập trung học năm cuối đại học, nữ nghệ sĩ tỏ ra thấu hiểu và cho rằng không muộn để con tìm hạnh phúc. Đồng thời, cô nhấn mạnh rằng nếu sau này Bom dẫn về một người bạn gái và nói đó là người con yêu, thì đó là lựa chọn của con và cần được tôn trọng, bởi hôn nhân là để con sống cùng bạn đời, chứ không phải sống vì mẹ. Cô cũng khẳng định sẽ không áp đặt quan điểm cá nhân, dù có thể không thích người đó, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con.

Cát Phượng cho biết hiện đã tìm được "bến đỗ" sau nhiều năm thăng trầm Ảnh: FBNV

Nói về chuyện tình cảm, sao phim Đất phương Nam trải lòng rằng sau nhiều thăng trầm, quan niệm của cô về tình yêu đã thay đổi đáng kể. Cô không muốn bất kỳ ai xuất hiện trong đời chỉ vì cảm xúc nhất thời, làm xáo trộn sự bình yên vốn có của cuộc sống riêng. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ cho biết cô không chủ động tìm kiếm tình yêu, mà nhiều lần được "tình yêu tìm đến". Tuy nhiên, ở tuổi 55, Cát Phượng ưu tiên sự chắc chắn và bền vững hơn những cảm xúc chớm nở hay sự thăng hoa nhất thời. Vì vậy, cô chỉ sẵn sàng trao duyên cho những người thật sự đáng tin cậy và xứng đáng.

Tư mắm trong Đất phương Nam cho biết hiện đã có "người thương", song vẫn chưa thể công khai nhằm giữ sự bình yên cho cuộc sống của cả hai, đồng thời tiết lộ nửa kia không hoạt động trong showbiz. Với con trai Thiên Minh, Cát Phượng cho biết con trai là người ít nói nhưng tình cảm, luôn ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc mới. Theo sao nữ 7X, con trai cũng có thiện cảm với người hiện tại và mong mẹ có bước tiến tình cảm trong tương lai. Nếu mối tình hiện tại thực sự bền lâu, cô vẫn mong có cơ hội khoác lên mình chiếc váy cưới ở tuổi 70, xem đây như một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời.

Cát Phượng: Tôi khóc vì khán giả không quên mình

Suốt gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, tài sản quý giá nhất cô có được đó chính là tình cảm của khán giả và lứa học trò đáng tự hào Ảnh: FBNV

Suốt gần 4 thập niên gắn bó với nghiệp diễn, Cát Phượng luôn trân trọng từng tình cảm mà khán giả dành cho mình. Cô tâm sự, dù thời gian trôi qua, tình cảm của khán giả vẫn vẹn nguyên, đặc biệt là từ các em nhỏ. Nhiều khi ra đường, những em chưa từng gặp trực tiếp vẫn nhận ra và gọi tên "Cô Cát", "Cát Phượng"... Khi được hỏi, các em nói đã được xem trên truyền hình, những bộ phim cũ hoặc được ba mẹ giới thiệu. Những khoảnh khắc đó khiến nữ nghệ sĩ vừa hạnh phúc vừa hãnh diện về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Không chỉ các em nhỏ, khán giả lớn tuổi cũng dành cho cái tên Cát Phượng một tình cảm rất nồng nhiệt. "Có lần tôi đi chợ Phú Xuân mà không đeo khẩu trang, nhiều người hâm mộ ùa ra vây quanh, nắm tay và tặng quà, khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt", sao nữ kể. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn bày tỏ mong muốn được thấy cô tham gia nhiều hơn trong các dự án phim ảnh. Vì vậy, cô mong muốn nếu có điều kiện sẽ thực hiện những dự án phim hoặc web drama giống các đồng nghiệp để đáp lại tình cảm mà khán giả đã dành cho mình.