Cát sê Dương Tử gấp đôi Hàn Đông Quân, rating 'Gia nghiệp' ra sao?

Theo Tinh Đảo nhật báo, Dương Tử nhận khoảng 5 triệu nhân dân tệ, trong khi Hàn Đông Quân nhận 3 triệu nhân dân tệ. Bài viết cũng đề cập mức thù lao được cho là 20 triệu nhân dân tệ của Dương Tử trong Quốc sắc phương hoa và 12 triệu nhân dân tệ với Cây sinh tử. Đông Phương nhật báo cũng đề cập thông tin Dương Tử giảm thù lao khi tham gia Gia nghiệp. Theo bài viết, phim có kinh phí sản xuất hơn 320 triệu nhân dân tệ, trong đó đoàn phim dành khoảng 90 ngày tại An Huy để tái hiện không gian chế tác mực truyền thống.

Dương Tử vào vai Lý Trinh trong Gia nghiệp. Theo Tinh Đảo nhật báo, cát sê của nữ diễn viên được cho là 5 triệu nhân dân tệ Ảnh: THVL cung cấp

'Gia nghiệp' vào nhóm phim có lượng xem cao

Trong phim, Dương Tử vào vai Lý Trinh, con gái út của gia tộc làm mực danh tiếng thời Minh. Sau biến cố khiến gia đình suy tàn, cô quyết tâm khôi phục cơ nghiệp, đồng thời thách thức quan niệm chỉ nam giới mới có quyền kế thừa. Hàn Đông Quân đảm nhận vai Lạc Văn Khiêm, người đồng hành cùng Lý Trinh trong hành trình vực dậy nghề làm mực Huy Châu.

Theo thông tin do Đăng Tháp chuyên nghiệp công bố và được Sina đăng tải, Gia nghiệp đạt khoảng 9,41 tỉ lượt xem theo cách ghi nhận của bảng xếp hạng nửa đầu năm 2026, đứng thứ tám trong danh sách phim truyền hình được thống kê. Trong cùng bảng xếp hạng, Chủ giác với sự tham gia của Lưu Hạo Tồn đạt khoảng 12,64 tỉ lượt xem, đứng thứ ba, giới hạn thời gian thống kê của mỗi phim trong 90 ngày kể từ khi phát sóng.

Bộ phim khai thác nghề chế tác mực Huy Châu thời Minh. Theo bảng xếp hạng Đăng Tháp được Sina đăng tải, phim đứng thứ 8 về lượt xem trong nửa đầu năm 2026 Ảnh: THVL cung cấp

Hai tác phẩm lựa chọn những hướng khai thác văn hóa khác nhau. Chủ giác tập trung vào nghệ thuật hí khúc Tần khang của vùng Thiểm Tây, có sự tham gia của Trương Gia Ích và Tần Hải Lộ. Trong khi đó, Gia nghiệp đưa nghề chế tác mực Huy Châu vào trung tâm câu chuyện, kết hợp đề tài gia tộc, thương trường và sự kế thừa nghề thủ công truyền thống.

Theo Tân Hồ Nam, cơ quan truyền thông thuộc hệ thống nhật báo Hồ Nam, Gia nghiệp được giới thiệu là tác phẩm truyền hình tập trung vào văn hóa chế tác mực Huy Châu, đưa các công đoạn thủ công vào diễn biến và số phận nhân vật. Phim phát sóng từ ngày 17.5.2026 trên kênh CCTV-8 và nền tảng iQIYI tại Trung Quốc.

Dương Tử tiếp tục đóng vai nữ chính bản lĩnh

Sau vai Hà Duy Phương trong Quốc sắc phương hoa, Dương Tử tiếp tục hóa thân thành một phụ nữ thông minh, quyết đoán và muốn khẳng định năng lực trong môi trường chịu nhiều ràng buộc truyền thống. Dù có điểm tương đồng về hình tượng nữ chính mạnh mẽ, Lý Trinh được xây dựng trẻ trung, thẳng thắn và đôi lúc bộc trực hơn.

Phim Chủ giác do Trương Nghệ Mưu làm giám chế Ảnh: THVL cung cấp

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đề cập, Dương Tử dành thời gian tìm hiểu nghề làm mực và trải nghiệm các công đoạn chế tác để chuẩn bị cho vai diễn. Những chi tiết này góp phần tạo màu sắc riêng cho tác phẩm, bên cạnh câu chuyện tình cảm và mâu thuẫn gia tộc.

Với Gia nghiệp, lượng xem nằm trong nhóm cao của nửa đầu năm 2026, song vẫn thấp hơn Chủ giác theo bảng thống kê của Đăng Tháp. Kết quả này cho thấy sức hút của một bộ phim còn phụ thuộc vào đề tài, cách kể chuyện, phản hồi khán giả và nhiều yếu tố khác ngoài tên tuổi diễn viên.

Gia nghiệp gồm 42 tập, hiện phát sóng tại Việt Nam trên THVL1 lúc 21 giờ từ thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần.