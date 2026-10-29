Cắt sóng 2G, XOR tiếp nối hành trình từ X1 đến X2

XOR Titanium X1 - Một dấu ấn không mất đi cùng thế hệ mạng

Sự khép lại của 2G và dự kiến tắt sóng 3G vào tháng 9.2028 của các nhà mạng trong nước và quá trình dịch chuyển sang 4G/5G đang đánh dấu một chương mới của hạ tầng viễn thông Việt Nam. Với phần lớn thiết bị di động, đây là một bước chuyển công nghệ tất yếu. Nhưng với những chiếc điện thoại xa xỉ được tạo ra để trở thành người bạn đồng hành bền lâu cùng chủ nhân, câu chuyện lại mang một sắc thái khác.

Điện thoại xa xỉ XOR được tạo nên với tinh thần của sản phẩm cao cấp với ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian. Tuy nhiên, khác với các vật phẩm xa xỉ thông thường, điện thoại luôn tồn tại trong mối liên hệ với hạ tầng viễn thông bên ngoài. Vậy nên dù mang giá trị chế tác vượt thời gian, nhưng kết nối luôn cần chuyển động cùng thời đại.

Với nhiều chủ nhân, dòng sản phẩm XOR Titanium X1 không chỉ đơn thuần là một thiết bị liên lạc. Với thiết kế đặc trưng, độ hoàn thiện hoàn hảo và những vật liệu đắt giá được lựa chọn kỹ lưỡng tạo nên một trải nghiệm xa xỉ độc bản. Bởi vậy, việc hạ tầng mạng thay đổi không khiến X1 mất đi giá trị. Điều thay đổi là môi trường kết nối mà thiết bị từng được tạo ra để vận hành. Với XOR, đây không phải câu chuyện phủ nhận thế hệ trước, mà là cách tiếp tục trải nghiệm ấy trong một bối cảnh kết nối phù hợp hơn. Và đó cũng là lý do dòng XOR Titanium X2 được ra đời để tiếp nối những sứ mệnh của dòng X1.

XOR Titanium X2 - Tiếp nối ADN của XOR trên nền tảng 4G

XOR Titanium X2 được phát triển với khả năng kết nối 4G, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở những giá trị thương hiệu lựa chọn giữ lại. Ngôn ngữ thiết kế vẫn mang đậm tinh thần Anh quốc. Thân máy được chế tác từ titanium Grade 5, vàng hồng 18K Thụy Sĩ kết hợp mặt kính sapphire, gốm ceramic và các loại da bê, da cá sấu Mississippi tuyển chọn. Những vật liệu ấy qua bàn tay chế tác tỉ mỉ của những nghệ nhân Anh quốc không được sử dụng để phô diễn, mà để tạo nên một vật phẩm tinh tế, tối giản nhưng vẫn có chiều sâu.

Bên dưới lớp vật liệu là một giá trị khác luôn giữ vị trí trung tâm trong triết lý XOR: đề cao quyền riêng tư của người dùng và chế độ bảo mật tường thành. XOR Titanium X2 vận hành trên hệ điều hành riêng và nền tảng XOR-Shield, với nhiều lớp bảo vệ như tường lửa quét SIM, bộ lọc tin nhắn độc và khả năng nhận biết trạm BTS giả. Hệ thống được xây dựng để hỗ trợ người dùng kiểm soát tốt hơn những kết nối quan trọng. Trong bối cảnh điện thoại ngày càng trở thành nơi tập trung dữ liệu cá nhân và các mối liên hệ nhạy cảm, sự riêng tư là một tính năng vô cùng cấp thiết. Vậy nên, XOR Titanium X2 không thay thế dòng X1 về mặt tinh thần mà nó tiếp tục những giá trị đã làm nên thương hiệu trên một nền tảng kết nối phù hợp hơn với hiện tại.

Lên đời XOR Titanium X2 - Tiếp nối chuẩn mực xa xỉ trong giao tiếp cho khách hàng thượng lưu

Từ tháng 9.2026, XOR Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lên đời XOR Titanium X2 dành cho khách hàng đang sở hữu thế hệ XOR Titanium X1. Khách hàng có thể mang thiết bị X1 tới XOR Boutique chính hãng để được kiểm tra, hỗ trợ thu đổi dòng XOR Titanium X2 phù hợp. Tùy theo mẫu X2 lựa chọn và điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ có thể dao động từ 35 triệu đồng đến 280 triệu đồng.

Trong phân khúc xa xỉ, mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng thường không kết thúc tại thời điểm giao dịch đầu tiên. Một sản phẩm cao cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục được chăm sóc và đặt trong một hành trình sở hữu dài hơn. Vì vậy, việc thu lại X1 được XOR nhìn nhận như một bước chuyển tiếp giữa hai thế hệ sản phẩm: Trân trọng những giá trị đã có, đồng thời giúp khách hàng tiếp tục trải nghiệm những kết nối giao tiếp đẳng cấp trên một nền tảng phù hợp hơn với sự thay đổi của công nghệ.

Khi hành trình 2G/3G khép lại, XOR Titanium X1 vẫn có thể được trân trọng như một phần trong hành trình sở hữu của khách hàng. XOR Titanium X2 tiếp tục hành trình ấy bằng một nền tảng kết nối mới, nhưng vẫn giữ tinh thần về chế tác, sự riêng tư và trải nghiệm cá nhân vốn làm nên bản sắc XOR.

Một thế hệ viễn thông khép lại - một thế hệ XOR tiếp nối. Chương trình "Thu X1 hỗ trợ đổi X2" hiện được áp dụng tại XOR Boutique - 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội. Khách hàng có thể liên hệ Hotline 0944 756 756 của hãng để được tư vấn chi tiết.