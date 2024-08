'Cát tặc' bỏ lại ghe, nhảy xuống sông Sài Gòn khi phát hiện CSGT

Ngày 29.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao cho Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) 3 chiếc ghe cùng nhiều phương tiện bơm hút cát do nhóm "cát tặc" bỏ lại, để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 27.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên sông Sài Gòn, đoạn qua xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng) thì phát hiện 3 chiếc ghe vỏ thép đang bơm hút cát từ dưới sông lên bãi.

Phát hiện lực lượng CSGT, nhóm "cát tặc" đã bỏ lại 3 chiếc ghe, máy bơm hút và hơn 62 m3 cát rồi nhảy xuống sông Sài Gòn, bơi qua bên bờ phía Tây Ninh để thoát thân.

Sau khi tạm giữ 3 chiếc ghe cùng các phương tiện bơm hút cát, công an đã tiến hành làm việc với chủ bãi, nơi "cát tặc" bơm cát lên, và xác định bãi cát này của một công ty đóng trên địa bàn H.Dầu Tiếng.

Công an cũng xác định trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 23 giờ 30 ngày 27.8, nhóm "cát tặc" này đã 5 lần bơm hút cát ở dưới sông Sài Gòn với số lượng hàng chục mét khối cát.