Cát Tường Group mở rộng liên kết tài chính và xúc tiến thương mại tại Aurora IP.

Ngày 28.6.2026, tại KCN Dệt may Rạng Đông – Aurora IP (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình), Cát Tường Group phối hợp cùng UBND xã Rạng Đông tổ chức CTG ESG DAY – Ngày hội Cộng đồng xanh Aurora 2026. Sự kiện thu hút khoảng 500 người lao động và cư dân địa phương tham gia giải chạy cộng đồng, cùng đại diện cơ quan quản lý, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và các đối tác. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tại Aurora IP từ mặt bằng sản xuất, nhân lực đến kết nối vốn và triển khai dự án.

Hợp tác với ACB, tăng kết nối dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình, Cát Tường Group ký kết Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB nhằm cung cấp các gói giải pháp tài chính, ngân hàng toàn diện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu và người lao động tại Aurora IP.

ACB sẽ tư vấn các sản phẩm phù hợp như tín dụng doanh nghiệp, ưu đãi tài chính, dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền và chi lương. Sự hợp tác này giúp rút ngắn quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và tổ chức tài chính, đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn xây dựng nhà máy đến suốt quá trình vận hành sản xuất.

Gần 500 vận động viên địa phương tham gia giải chạy Aurora Green Run

Kết nối xúc tiến đầu tư cùng tỉnh Ninh Bình

Cát Tường Group cũng ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Aurora IP phù hợp với quy hoạch ngành nghề được duyệt.

Trung tâm sẽ hỗ trợ quảng bá thông tin Aurora IP trên các tài liệu, kênh thông tin điện tử của tỉnh và trong các buổi tiếp đón nhà đầu tư. Hai bên đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận môi trường đầu tư, tham gia hội nghị và kết nối với các sở, ban, ngành để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đăng ký doanh nghiệp.

Ngày hội tư vấn việc làm Aurora Green Work

Hợp tác này giúp KCN tiếp cận trực tiếp các nhóm doanh nghiệp trong chuỗi sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất và may mặc tại miền Bắc Việt Nam, tạo thành hệ thống hỗ trợ liên kết chặt chẽ.

Khởi động chương trình nhà ở cho thuê dành cho người lao động

Một trọng tâm của sự kiện là việc khởi động chương trình nhà ở cho thuê dành cho người lao động tại Aurora IP nhằm bổ sung lựa chọn chỗ ở gần nơi làm việc, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại.

Nghi thức ươm mầm hạnh phúc tại lễ khởi động dự án nhà ở công nhân và nhà xưởng xây sẵn Aurora Green Life

Green Life

Giải pháp an sinh này giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ ổn định, giảm biến động nhân sự, đồng thời thể hiện định hướng phát triển khu công nghiệp gắn liền với hạ tầng xã hội của chủ đầu tư.

Nhà xưởng xây sẵn bổ sung lựa chọn cho doanh nghiệp

Song song đó, chương trình nhà xưởng xây sẵn cho thuê được khởi động nhằm hướng đến nhóm doanh nghiệp muốn rút ngắn thời gian chuẩn bị, sớm vận hành sản xuất và tối ưu hóa nguồn vốn ban đầu cho công nghệ, nhân sự. Mô hình này đáp ứng tốt nhu cầu diện tích vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp dễ dàng thử nghiệm thị trường trước khi đầu tư lớn, đồng thời hỗ trợ các đơn vị môi giới mở rộng tập khách hàng.

Gần 500 người lao động, cư dân địa phương tham gia ngày hội

CTG ESG DAY 2026 được triển khai thông qua ba hoạt động chính:

Aurora Green Run: Giải chạy cộng đồng cự ly 6 km tại Công viên Cát Tường Charm nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe và tạo không gian giao lưu cộng đồng.

Giải chạy cộng đồng cự ly 6 km tại Công viên Cát Tường Charm nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe và tạo không gian giao lưu cộng đồng. Aurora Green Work: Hoạt động kết nối việc làm trực tiếp, giúp người dân tiếp cận cơ hội tuyển dụng tại chỗ và giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực địa phương.

Hoạt động kết nối việc làm trực tiếp, giúp người dân tiếp cận cơ hội tuyển dụng tại chỗ và giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực địa phương. Aurora Green Life: Các hoạt động thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư tại Aurora IP

Là KCN chuyên biệt phục vụ chuỗi giá trị dệt may tại miền Bắc, Aurora IP đặc biệt chú trọng năng lực cung cấp nước, năng lượng và xử lý nước thải. Bằng việc bổ sung các dịch vụ từ thủ tục đầu tư, tuyển dụng, nhà ở, nhà xưởng xây sẵn đến liên kết tài chính, Cát Tường Group đang hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện thay vì để nhà đầu tư tự tìm kiếm riêng lẻ.

Với định hướng "Kiến tạo bất động sản nhân văn – Bền vững", chủ đầu tư hướng tới phát triển khu công nghiệp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm với đời sống người lao động cũng như cộng đồng địa phương.