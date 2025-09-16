Cát Vạn Lợi - Doanh nghiệp Việt Nam đạt UL Listed cho ống thép luồn dây điện

Vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (CVL) đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành một trong những nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất ống thép luồn dây điện EMT và máng cáp lưới, đạt chứng nhận UL Listed tiêu chuẩn an toàn khắt khe hàng đầu của Mỹ. Đây là bước đột phá giúp nâng tầm ngành cơ điện Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm quốc tế.

Sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - UL 797

Cát Vạn Lợi đạt UL Listed - "Tấm hộ chiếu" vàng của ngành vật tư cơ điện

Với hơn 130 năm hình thành và phát triển, Underwriters Laboratories (UL) - Tổ chức khoa học độc lập tại Mỹ đã trở thành một trong những biểu tượng toàn cầu về an toàn và chất lượng. Chứng nhận UL Listed là minh chứng sản phẩm đã vượt qua nhiều kiểm định khắt khe về chịu lửa, chống ăn mòn, độ bền và hiệu suất trong môi trường khắc nghiệt.

Cát Vạn Lợi tiên phong đầu tư dây chuyền sản xuất theo chuẩn UL Listed, khẳng định tầm nhìn và cam kết về chất lượng, đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing) của Cát Vạn Lợi đạt chuẩn UL 797, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo độ bền, thẩm mỹ và an toàn cho hệ thống điện. Máng cáp lưới (Wire Mesh Cable Tray) cũng đạt chuẩn NEMA BI 50015 thuộc chứng nhận UL Listed, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe bậc nhất. Nhờ đó, sản phẩm của Cát Vạn Lợi đủ điều kiện lưu hành tại Mỹ và các quốc gia phát triển, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho nhà thầu và chủ đầu tư về khả năng chống cháy, bảo vệ dây dẫn và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn.

Ống thép luồn dây điện EMT và Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 & NEMA BI 50015 do UL (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận

Ống thép luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi - Giải pháp an toàn và bền vững

Ống thép luồn dây điện EMT là thành phần quan trọng trong mọi hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm của Cát Vạn Lợi đạt tiêu chuẩn UL 797, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Với kết cấu vững chắc, khả năng chịu va đập mạnh, lớp mạ kẽm chống gỉ sét và đặc tính không bắt cháy, ống EMT giúp bảo vệ tối đa hệ thống điện, đảm bảo dây dẫn bên trong luôn an toàn. Theo tiêu chuẩn ASTM E119, ống có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1.093°C trong suốt 4 giờ, không cháy lan và không sinh khói độc - yếu tố thường gây tử vong hàng đầu trong các vụ hỏa hoạn.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng và an toàn điện UL Listed - UL 797 (Hoa Kỳ)

Đặc biệt, sản phẩm có khả năng giảm nhiễu điện từ đến 95% và hạn chế chập điện gấp 5 lần so với các loại ống thông thường. Nhờ tính linh hoạt cao, ống luồn dây điện GI có thể lắp đặt trong bê tông, chôn ngầm hoặc treo trần mà không gây nứt vỡ kết cấu công trình. Với tuổi thọ lên đến 50 năm, sản phẩm giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế trong suốt vòng đời công trình.

Bề mặt ống được bảo vệ bởi hai lớp mạ chất lượng cao: lớp thép mạ kẽm (Galvanized steel - Class 3) có tác dụng chống ăn mòn hiệu quả, trong khi lớp thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel - Class 4) tăng độ bền và khả năng chống gỉ vượt trội, đặc biệt phù hợp với những môi trường khắc nghiệt như khu công nghiệp ven biển hay nhà máy hóa chất.

Cát Vạn Lợi từ thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới - Tự hào nền công nghiệp Việt

Trước đây, các công trình lớn tại Việt Nam phần lớn phải nhập khẩu ống EMT và máng cáp lưới từ Mỹ hoặc châu Âu với chi phí cao. Việc Cát Vạn Lợi sản xuất thành công sản phẩm đạt chuẩn UL Listed ngay trong nước không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn khẳng định năng lực sản xuất và tư duy đổi mới của người Việt.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Sự kiện này còn mở ra cơ hội xuất khẩu vật tư cơ điện ra thị trường quốc tế cho doanh nghiệp, đưa thương hiệu Việt góp mặt trên bản đồ công nghiệp toàn cầu. Đây là minh chứng mạnh mẽ rằng Việt Nam không chỉ gia công mà còn làm chủ công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi