'Cất vó' chuyên án ma túy xuyên quốc gia siêu 'khủng' giao dịch 1.500 tỉ trong 3 tháng
Video Thời sự

'Cất vó' chuyên án ma túy xuyên quốc gia siêu 'khủng' giao dịch 1.500 tỉ trong 3 tháng

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
13/12/2025 05:40 GMT+7

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu vừa bị Bộ Công an triệt phá. Chỉ trong 3 tháng, nhóm này đã giao dịch 1.500 tỉ đồng, vận chuyển trót lọt hàng trăm kg ma túy vào Việt Nam.

Ngày 12.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 1025C, bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia siêu 'khủng' giao dịch 1.500 tỉ trong 3 tháng- Ảnh 1.

Công an thu giữ nhiều ma túy trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ chuyên án, cuối năm 2025, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát C04 phát hiện dấu hiệu bất thường của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cầm đầu đường dây là những đối tượng đang bị truy nã quốc tế, điều hành toàn bộ hoạt động từ nước ngoài qua mạng xã hội.

Thủ đoạn của nhóm này cực kỳ tinh vi, được tổ chức chặt chẽ với nhiều tầng nấc trung gian. Ma túy được tập kết tại các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang và vận chuyển bằng ô tô đến sát biên giới Việt Nam. Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng tuồn "hàng" qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
