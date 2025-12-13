'Cất vó' chuyên án ma túy xuyên quốc gia siêu 'khủng' giao dịch 1.500 tỉ trong 3 tháng

Ngày 12.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 1025C, bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Công an thu giữ nhiều ma túy trong đường dây ma túy xuyên quốc gia ẢNH: CTV

Theo hồ sơ chuyên án, cuối năm 2025, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát C04 phát hiện dấu hiệu bất thường của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cầm đầu đường dây là những đối tượng đang bị truy nã quốc tế, điều hành toàn bộ hoạt động từ nước ngoài qua mạng xã hội.

Thủ đoạn của nhóm này cực kỳ tinh vi, được tổ chức chặt chẽ với nhiều tầng nấc trung gian. Ma túy được tập kết tại các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang và vận chuyển bằng ô tô đến sát biên giới Việt Nam. Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng tuồn "hàng" qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.