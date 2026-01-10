Cathay Life Việt Nam được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Đây là năm thứ ba liên tiếp Cathay Life Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng VNR 500, qua đó tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược phát triển ổn định và hiệu quả hoạt động dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng VNR 500 do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh hiệu quả, năng lực sinh lời bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng VNR 500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế, với các tiêu chí trọng tâm bao gồm tổng tài sản, tổng số lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông… để từ đó đánh giá sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp. Việc tiếp tục được vinh danh cho thấy Cathay Life Việt Nam vẫn đang duy trì tốt sức mạnh tổng thể của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Là thành viên của tập đoàn tài chính Cathay - tập đoàn tài chính hàng đầu tại Đài Loan, Cathay Life Việt Nam kế thừa nền tảng quản trị vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế và triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Đồng thời, với sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa, Cathay Life Việt Nam vẫn đang không ngừng tối ưu mô hình hoạt động, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, bền vững tại Việt Nam.

Năm 2025 tiếp tục là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành bảo hiểm khi thị trường chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu và những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Cathay Life Việt Nam đã chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu hiệu quả vận hành, song song với việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp thông qua các chương trình đào tạo định kỳ, huấn luyện kỹ năng, ứng dụng công nghệ số hóa trong đào tạo và quản lý, nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Bên cạnh đó, Cathay Life Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp liên tục đổi mới, phát triển các giải pháp bảo hiểm đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu ngày càng khác biệt của khách hàng trên toàn quốc.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Cathay Life Việt Nam duy trì kết quả kinh doanh tích cực và liên tục được ghi nhận tại các bảng xếp hạng uy tín chính là chiến lược đầu tư bài bản vào chuyển đổi số, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, rút ngắn quy trình và tăng cường khả năng kết nối nhanh chóng, thuận tiện.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam còn là doanh nghiệp tích cực trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, bám sát giá trị cốt lõi "Gieo mầm hôm nay cho tương lai phồn thịnh". Doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều dự án cộng đồng dài hạn, hướng đến mục đích tạo ra giá trị bền vững cho người dân Việt Nam.

Việc liên tiếp được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để Cathay Life Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ tương lai.

Trong thời gian tới, Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng trên hành trình bảo vệ sức khỏe, tài chính và tương lai lâu dài.