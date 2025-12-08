Cathay Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập: Sinh nhật rộn ràng-Ưu đãi ngập tràn

15 năm - Xây dựng niềm tin vững chắc

Kể từ khi thành lập vào năm 2010, Cathay Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu khách hàng. Với triết lý "Phát triển bền vững - Đảm bảo chất và lượng", Cathay không chỉ chú trọng tăng trưởng mà còn hướng tới sự hài lòng, an tâm và trải nghiệm trọn vẹn của khách hàng.

Trải qua 15 năm, Cathay đã xây dựng mạng lưới hơn 2.300 đại lý và 107 điểm phục vụ khách hàng, để đưa các sản phẩm và dịch vụ của Cathay đến khách hàng cả nước. Công ty cung cấp các sản phẩm đa dạng từ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản, đến các giải pháp bảo hiểm doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trong suốt hành trình đó, Cathay đã không ngừng nâng cao quy trình phục vụ khách hàng và minh bạch trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chính những nỗ lực này đã giúp Cathay trở thành thương hiệu được tin cậy và yêu mến, tạo dựng niềm tin bền vững trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Thành tựu & cam kết

Cathay luôn chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số để mang đến cho khách hàng trải nghiệm hiện đại và thuận tiện hơn. Với các nền tảng SAG (Smart Agent Go) - Ứng dụng bảo hiểm hỗ trợ đại lý và Website chính thức của Cathay (MBW) giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi, đồng thời hỗ trợ đại lý và nhân viên quản lý, phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Theo chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam, Ông Ming, I-Ching: "15 năm qua là quãng đường Cathay đồng hành cùng khách hàng, xây dựng niềm tin bằng sự tận tâm và uy tín. Trong những năm tới, Cathay sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến các giải pháp bảo hiểm hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng".

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, từ ngày 1.10.2025 đến hết ngày 31.12.2025, Bảo hiểm Cathay Việt Nam triển khai ưu đãi giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm bảo hiểm (trừ bảo hiểm xe máy và ô tô) khi mua trực tuyến tại Website chính thức của Cathay theo đường link https://www.cathay-ins.com.vn.

Cách nhận ưu đãi:

Truy cập vào website của Cathay ( https://www.cathay-ins.com.vn ) từ ngày 1.10 đến 31.12

Nhập mã giảm giá C15NAM vào ô "Mã gi ới thi ệ u/Mã khuy ế n mãi " khi chọn mua các sản phẩm bảo hiểm

Ngay lập tức, hệ thống sẽ áp dụng giảm 20% trực tiếp trên giá của các sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này! Hãy truy cập ngay https://www.cathay-ins.com.vn để chọn cho mình những giải pháp bảo hiểm phù hợp, tận hưởng ưu đãi 20% để bảo vệ bản thân gia đình bạn một cách trọn vẹn.