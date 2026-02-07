Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

CATL công bố pin xe điện sạc đầy trong 12 phút

Kiến Văn
Kiến Văn
07/02/2026 19:19 GMT+7

Công ty CATL của Trung Quốc vừa công bố một loại pin xe điện sạc nhanh mới hứa hẹn thay đổi cách người lái xe nghĩ về thời gian sạc và tuổi thọ pin.

Thông báo này được CATL đưa ra liên quan đến hiệu suất mới nhất về nền tảng pin 5C. Theo công ty, công nghệ pin xe điện của hãng có khả năng sạc đầy trong khoảng 12 phút và tuổi thọ hoạt động được 2,4 triệu km, giúp giải quyết một trong những mối lo ngại lớn nhất cản trở việc áp dụng xe điện rộng rãi trên toàn cầu.

Sạc pin xe điện sắp 'nhàn' hơn, độ bền đến 2,4 triệu km - Ảnh 1.

Pin xe điện 5C mới có thể sạc đầy trong 12 phút

ẢNH: CATL

CATL hiện là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, cung cấp pin cho nhiều nhà sản xuất ô tô lớn. Với bước phát triển này, công ty đang khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua mang lại sự tiện lợi tương đương với xe chạy xăng mà không làm giảm độ bền.

Nỗ lực giải quyết nỗi lo pin xe điện

Một trong những thách thức lớn mà các kỹ sư CATL phải đối mặt là liệu pin xe điện có thể chịu được việc sạc siêu nhanh mà không bị suy giảm nhanh chóng. Tốc độ sạc 5C cho phép bộ pin 80 kWh nhận khoảng 400 kW điện năng, giúp sạc đầy pin trong khoảng thời gian tương đương với một lần đổ xăng thông thường. CATL cho biết, trong điều kiện tiêu chuẩn, pin vẫn giữ được ít nhất 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc và xả, tương đương gần 2,4 triệu km, vượt trội hơn khoảng 6 lần so với mức trung bình của ngành hiện nay.

Đối với vấn đề nhiệt độ cao, một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ pin, đặc biệt khi sạc nhanh, CATL đã thử nghiệm pin 5C trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, tương đương với mùa hè ở Dubai. Ở nhiệt độ khoảng 60°C, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc/xả, tương đương khoảng 800.000 km. Mặc dù số chu kỳ này ít hơn so với ở nhiệt độ vừa phải, nhưng vẫn vượt trội so với hầu hết các loại pin xe điện hiện nay.

Hiệu suất pin được nâng cao

Một số cải tiến về vật liệu đã được CATL áp dụng giúp nâng cao hiệu suất của pin. Cực âm được trang bị lớp phủ bảo vệ chuyên dụng giúp giảm sự phân hủy và ngăn ngừa mất mát ion kim loại trong quá trình sạc nhanh. Dung dịch điện phân chứa chất phụ gia có khả năng phát hiện và bịt kín các vết nứt siêu nhỏ, hạn chế sự thoát ra của lithium và làm chậm quá trình xuống cấp.

Hệ thống làm mát cũng được thiết kế để duy trì nhiệt độ ổn định trên toàn bộ khối pin, giúp kéo dài tuổi thọ của pin. CATL cho biết pin 5C đặc biệt phù hợp với người dùng có nhu cầu sử dụng cao như xe tải, taxi và các đội xe dịch vụ nhờ vào thời gian bảo dưỡng nhanh chóng và khoảng thời gian thay thế dài hơn.

Dự kiến, công nghệ mới sẽ được trang bị cho xe chở khách khi sản lượng được mở rộng, mặc dù CATL chưa công bố ngày ra mắt cụ thể. Công ty mô tả pin 5C là bước tiến tiếp theo sau công nghệ 4C được giới thiệu vào năm 2023.

