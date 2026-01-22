'Cậu ấm' nhà Trump cứu mạng người phụ nữ bị bạn trai cũ hành hung

Barron Trump (20 tuổi) đã liên lạc với cảnh sát ở Anh sau khi nhận cuộc gọi qua ứng dụng FaceTime và thấy người phụ nữ giấu tên này bị đánh, theo báo Metro ngày 21. Nghi can đánh người là Matvei Rumianstev (22 tuổi), bị cho là ghen tị về tình bạn của cô này với Barron Trump.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại một sự kiện ở Washington D.C vào ngày 21.1.2025 Ảnh: AFP

Tòa án Snaresbrook Crown đã nghe một cuộc gọi đầy kịch tính, trong đó Barron nói với tổng đài 999: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một cô gái tôi quen. Cô ấy đang bị đánh". Cuộc gọi đến cảnh sát Anh được thực hiện lúc 2 giờ 23 phút ngày 18.1.2025.

Sau khi cung cấp địa chỉ của người phụ nữ, người gọi nhắc lại: "Thật sự là trường hợp khẩn cấp. Tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, có một người đàn ông đang đánh cô ấy".

Đoạn video ghi lại từ camera gắn trên người cảnh sát khi họ đến hiện trường đã được chiếu tại tòa, cho thấy các cảnh sát hỏi người phụ nữ Rumianstev có đang phát trực tuyến trong lúc vụ hành hung xảy ra hay không. Họ nói với cô này rằng có người ở Mỹ đã liên lạc, nhưng người đó không cho biết tên.

Cuối cùng, người phụ nữ nói với họ: "Tôi là bạn của Barron Trump, con trai của [Tổng thống] Donald Trump". Sau khi cô này giải thích về cuộc gọi FaceTime nói trên, một trong các cảnh sát có thể được nghe thấy nói với đồng nghiệp: "Vậy là người cung cấp thông tin từ Mỹ này có khả năng là con trai của ông Donald Trump".

Vị cảnh sát nói thêm: "Người phụ nữ này là bạn của con trai Donald Trump. Cô ấy đang gọi FaceTime với anh ta khi vụ tấn công xảy ra và anh ta đã gọi cho chúng ta".

Các cảnh sát sau đó hỏi người phụ nữ xem cô có thể gọi lại cho Barron Trump để xác nhận hay không. Trong đoạn phim, có thể nghe người phụ nữ hỏi: "Chào Barron, anh có gọi cảnh sát không?". Barron Trump trả lời: "Tôi đã nhờ người gọi cảnh sát".

Sau đó, có giọng của Barron Trump kể với các cảnh sát: "Cô ấy gọi cho tôi. Tôi nhấc máy với hy vọng nghe được lời chào hỏi thân thiện hay gì đó. Tôi chỉ thấy trần nhà và nghe thấy tiếng la hét. Tôi thấy đầu một người đàn ông trên điện thoại, rồi camera chuyển sang cảnh cô ấy khóc và bị đánh".

Trong phần thẩm vấn chéo, luật sư của Rumiantsev là Sasha Wass KC đã chất vấn người phụ nữ về lời khẳng định rằng cuộc gọi từ Barron Trump "đã cứu mạng cô". Cô này xác nhận: "Anh ấy đã giúp cứu mạng tôi. Cuộc gọi đó giống như một dấu hiệu từ Chúa vào thời điểm đó".

Người phụ nữ nói với bồi thẩm đoàn rằng Rumiantsev đã hành hung cô, bao gồm cả việc siết cổ, sau khi họ cãi nhau vào tháng 1.2025. Vài tháng sau, cô cũng đã trình báo cảnh sát rằng mình bị Rumiantsev cưỡng hiếp hai lần, trong đó lần thứ hai xảy ra chỉ vài giờ trước khi cảnh sát đến hiện trường vụ hành hung hồi tháng 1.2025, theo Metro trích dẫn hồ sơ tòa án

Trong khi đó, Rumiantsev phủ nhận tội hành hung, tội gây thương tích nghiêm trọng (ABH), hai tội cưỡng hiếp, cố ý siết cổ và cản trở công lý, theo Metro.