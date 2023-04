Cậu bé 10 tuổi đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng điện ảnh

Cậu bé Sahal Zaman (10 tuổi) là người Nam Á đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn chính trong phim The Sunny Side of the Street.

Theo tờ SCMP ngày 20.4, với thành công của mình, Zaman đã được Dương Tử Quỳnh trao giải (Dương Tử Quỳnh người vừa giành được Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Everything Everywhere All At Once. Cô cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành được giải Oscar).

Cậu bé Sahal Zaman (10 tuổi) là người Nam Á đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Khi nhận giải, Zaman cho biết đã rất vui mừng và hy vọng khán giả Hồng Kông sẽ đến rạp ủng hộ phim của mình.

Trước đó, Zaman cũng đã giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất từ Hiệp hội Đạo diễn điện ảnh Hồng Kông.

Phim The Sunny Side of the Street kể câu chuyện về Hassan, một người tị nạn trẻ người Pakistan, và một tài xế taxi do nam diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông là Huỳnh Thu Sinh thủ vai.

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu của Hồng Kông Huỳnh Thu Sinh đã dành nhiều lời khen ngợi cho diễn viên nhí đột phá Zaman khi đạt được giải thưởng tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Wong đã gợi ý Zaman trở thành “Châu Nhuận Phát của Pakistan”. Châu Nhuận Phát là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hồng Kông từ trước đến nay.

Sinh ra ở Pakistan, Zaman định cư ở Hồng Kông cùng cha trước khi bắt đầu học tiểu học. Zaman đang học lớp 5 và sống ở quận Kwai Chung.

Lau Kok Rui (đạo diễn người Malaysia của phim The Sunny Side of the Street) cho biết để chuẩn bị cho bộ phim, dàn làm phim đã đi khắp các trường tiểu học và trung tâm dân tộc thiểu số trên khắp thành phố để tìm kiếm những đứa trẻ có thể nói được cả tiếng Quảng Đông và tiếng Urdu và chọn ra 12 ứng viên thích hợp từ khoảng 200 trẻ em.

Sau khi thử vai và đào tạo diễn xuất, cuối cùng dàn diễn viên đã chọn Zaman.

“Cậu bé có một tính cách tuyệt vời, biết cách giao tiếp với mọi người, không sợ người lớn và không trốn tránh. Zaman không sợ sân khấu khi chúng tôi bắt đầu quay phim và nhanh chóng hòa nhập với dàn diễn viên”, Lau nói.