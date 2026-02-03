Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cậu bé bơi 4 km trong vùng biển động để cứu gia đình bị cuốn ra biển

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2026 11:13 GMT+7

Một cậu bé 13 tuổi đã được ca ngợi là người hùng sau khi bơi 4 km trong vùng biển động để tìm kiếm giúp đỡ sau khi mẹ và 2 em bị cuốn ra biển ở phía tây nam của Úc.

Trong kỳ nghỉ ở thị trấn Quindalup, cách thành phố Perth (thủ phủ của bang Tây Úc) 250 km về phía nam, gia đình của cậu bé lâm vào nguy hiểm khi ván chèo bơm hơi và chiếc thuyền kayak của họ bị gió mạnh đẩy ra xa bờ vào tối 30.1, theo Đài ABC News ngày 2.2.

Cậu bé bơi 4 km trong vùng biển động để cứu gia đình bị cuốn ra biển - Ảnh 1.

Cuộc giải cứu 3 mẹ con bị cuốn trôi ra biển được thực hiện từ cầu tàu trên bãi biển Quindalup thuộc bang Tây Úc

Ảnh: Chụp màn hình ABC News

Cậu bé 13 tuổi đã cố gắng chèo thuyền kayak trở lại bờ trước khi thuyền bị ngập nước trong vùng biển động. Sau đó, cậu bé bơi thêm 4 tiếng đồng hồ nữa để vào bờ và đã báo động thành công.

Chỉ huy đội cứu hộ hàng hải Naturaliste là ông Paul Bresland cho hay 3 người còn lại gồm người mẹ 47 tuổi, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi cuối cùng đã được tìm thấy lúc 20 giờ 30 phút. Họ đã bám vào một chiếc ván chèo sau khi trôi dạt cách bờ khoảng 14 km.

Ông Bresland đánh giá nỗ lực của cậu bé 13 tuổi, người tiếp tục bơi vào bờ trong vùng biển động, là "phi thường".

"Cậu bé đã bơi trong 2 tiếng đầu tiên với áo phao. Và cậu bé dũng cảm ấy nghĩ rằng mình sẽ không sống sót nếu mặc áo phao, nên đã bỏ áo phao và bơi thêm 2 tiếng đồng hồ mà không có áo phao", ông Bresland cho hay.

Khi cậu thiếu niên vào được bờ và báo động, một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được huy động. Thanh tra cảnh sát James Bradley cho hay đây là một lời nhắc nhở quan trọng về an toàn biển.

"May mắn là cả 3 người đều mặc áo phao, điều này đã góp phần giúp họ sống sót. Hành động của cậu bé 13 tuổi không thể nào ca ngợi hết được - sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em của cậu", ông Bradley nhấn mạnh.

Ông Bresland cho hay mô tả chi tiết của cậu bé 13 tuổi về màu sắc của chiếc kayak và ván chèo là vô cùng quý giá đối với các nỗ lực tìm kiếm. "Trong vòng một giờ, chúng tôi đã tìm thấy chiếc kayak", ông nói.

Cũng theo ông Bresland, gia đình đã phải vật lộn trên biển động dữ dội hàng giờ trước khi được tìm thấy. Người mẹ bằng cách nào đó đã giữ được 2 đứa con ở lại với mình bằng ván chèo.

"Về mặt thể chất, cô ấy chỉ nói "Tôi đang rất mệt, tôi không thể cầm cự", nhưng cô ấy nói rằng bọn trẻ đang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và cô ấy cứ tiếp tục cố gắng giữ cho chúng ở bên nhau. Cô ấy thực sự là một người hùng. Việc giữ cho hai đứa trẻ ở bên nhau và không xuôi tay bỏ cuộc là điều vô cùng đáng kinh ngạc", ông Bresland nói.

Khám phá thêm chủ đề

