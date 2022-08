Cậu bé bỗng dưng có điện thoại đắt tiền rồi mất tích: Đã gọi điện cho mẹ

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lưu Thị Bẽ (43 tuổi, mẹ Phát) cho biết gia đình đã liên lạc được với con trai qua điện thoại sau nhiều ngày biệt tăm. Trong cuộc gọi, Phát nói rằng em vẫn mạnh khỏe.

“Con nó nói là đang làm ở một quán nhậu ở Bình Phước, ban ngày ngủ nghỉ, tối thì mới đi làm. Nó bảo tôi và gia đình yên tâm, hứa 1 tháng sau sau khi làm có tiền sẽ mang về cho cha mẹ”, bà kể.

Dù gia đình đã khuyên hết lời, song Phát vẫn quyết định ở lại. Bà Bẽ cũng ngày đêm mong con sớm về nhà. Thời điểm này, có tin tức của con, biết con vẫn bình an là người mẹ đã thở phào.

“Tôi cảm ơn mọi người và cộng đồng mạng những ngày qua đã giúp đỡ gia đình tôi. Mong là cháu sớm về nhà để tôi không phải bất an, mất ăn mất ngủ như những ngày qua nữa”, người mẹ nhắn nhủ.





Trước đó, chiều 9.8, sau khi chị Bẽ đi bán trái cây về nhà ở ấp 1, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An) thì không thấy con trai đâu. Trong phòng con trai trống trơn đồ đạc, một số quần áo, giày dép, túi xách cũng không còn. Người mẹ lập tức điện thoại cho con nhưng sau vài lần đổ chuông, cũng không liên lạc được.

Chưa biết Phát đi đâu thì bất ngờ chị Bẽ nhận được tin nhắn của con với nội dung: “Má yên tâm con đi phụ bán cà phê rất ổn định. Có chú này con mới quen qua mạng xã hội đã đưa con đi, chú tốt lắm, chừng nào làm nhiều tiền con gửi về cho gia đình”. Hoảng loạn, sợ con bị dụ dỗ rồi gặp chuyện không may, chị nói sau đó đã trình báo sự việc với công an xã Nhựt Chánh và công an H.Bến Lức cũng như nhờ sự hỗ trợ của mọi người.

Cũng theo lời kể từ gia đình, trước đó 1 ngày Phát bỗng dưng có một chiếc điện thoại mới, có giá trị khoảng 7 - 8 triệu đồng. Vốn nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ một số công việc nhà, nhưng theo chị Bẽ, con mình không thể nào có tiền để mua chiếc điện thoại đắt như vậy nên gia đình càng lo lắng, sợ con bị dụ dỗ.