‘Cậu bé bút chì 2024’: Phim hoạt hình đáng yêu kết thúc mùa hè

Shin - Cậu bé bút chì: Nhật ký khủng long của chúng mình (tựa tiếng Anh: Crayon Shin-chan the Movie: Our Dinosaur) là phim điện ảnh thứ 31 thuộc thương hiệu manga/anime ăn khách Crayon Shin-chan.



Phim mở đầu bằng chuyến tham quan Đảo khủng long của nhóc Shin (Yumiko Kobayashi lồng tiếng) cùng các bạn trong dịp nghỉ hè. Vài ngày sau, chú chó Bạch Tuyết của nhà bé Shin tình cờ phát hiện và làm thân với con khủng long đi lạc tên Nana. Bé Shin quyết định thuyết phục bố mẹ cho mình nuôi thêm Nana. Khi bé Shin và Nana càng trở nên khắng khít, thì cũng là lúc những con khủng long ở Đảo khủng long làm loạn, tấn công thành phố Kusakabe nơi bé Shin và gia đình đang sinh sống. Liệu Nana và Đảo khủng long có sự liên quan như thế nào?

Trong phần phim mới, bé Shin nhận nuôi một chú khủng long Ảnh: CGV

Nét vẽ hài hước và hoài niệm

Trong khi phần phim điện ảnh hồi năm 2023 New Dimension! Crayon Shinchan the movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ thử sức với đồ họa vi tính 3D, thì phần mới lại trở về với nét vẽ chì chân phương, quen thuộc. Gia đình bé Shin gồm ông bà Nohara, cô em gái Himawari, cũng như nhóm bạn thuộc “Biệt đội Kusakabe” đều trở lại màn ảnh với nét vẽ quen thuộc, hoài niệm. Đối với khán giả chỉ biết đến bé Shin qua truyện tranh, Shin - Cậu bé bút chì: Nhật ký khủng long của chúng mình là một trải nghiệm vừa lạ, vừa quen.

Tác phẩm trở lại với nét vẽ chì quen thuộc Ảnh: CGV

Để thu hút các khán giả nhí, cũng như tăng tính điện ảnh, phim sử dụng đồ họa 3D nhằm thể hiện các đại cảnh đường phố, các kiến trúc trên Đảo khủng long, cũng như tạo hình của loài thằn lằn khổng lồ. Người xem dễ dàng so sánh sự khác biệt giữa hai phong cách hoạt hình cùng xuất hiện trong phim mới.



Riêng phần tạo hình của Nana cũng được nhiều khán giả nhỏ tuổi yêu thích. Các fan nhí tại rạp cười vang mỗi khi chú khủng long bắt chước nhóc Shin, hay xuýt xoa với sự đáng yêu mỗi khi làm nũng của Nana.

Tạo hình của Nana trong phim Ảnh: CGV

Đối với các fan cũ, nhà làm phim không quên chiêu đãi những khoảnh khắc quen thuộc; như “vũ điệu lắc mông” của nhóc Shin, hay những màn chọc cười hài hước của cu cậu. Các vai phụ trong manga cũng trở lại trong một vài khung hình, vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh cho thành phố Kusakabe.



Thông điệp dễ hiểu, giàu cảm xúc

Hành trình bé Shin bên cạnh khủng long Nana khiến cho mùa hè của cu cậu trở nên hồn nhiên, đáng nhớ hơn. Sự xuất hiện của Nana khiến Shin thêm trưởng thành, trở nên dũng cảm và biết chăm lo cho người thân, bạn bè nhiều hơn. Nhà làm phim cài cắm những phân cảnh quá khứ khi Shin cưu mang Bạch Tuyết, từ chú chó hoang trở thành một thành viên nhà Nohara. Từ đó, khán giả cũng được dịp vỡ òa khi nhận ra đằng sau vẻ vô ưu vô lo, dáng điệu thường xuyên thiếu nghiêm túc, bé Shin luôn là một bạn nhỏ có tấm lòng nhân ái, không bao giờ bỏ rơi những sinh vật cơ nhỡ.

Người xem dễ bồi hồi trong trường đoạn cả thành phố Kusakabe, từ cô giáo trường mầm non đến mụ bán hàng đa cấp, đều đồng lòng chống lại cuộc tấn công của bầy khủng long. Mẹ nhóc Shin bình thường hay mắng và rượt đánh cu cậu, nay lại sẵn sàng xông vào hiểm nguy để bảo vệ con mình.

Shin luôn là một cậu bé dũng cảm, giàu lòng yêu thương động vật Ảnh: CGV

Ngoài ra, tác phẩm còn phê phán sự gian dối trong lĩnh vực sáng tạo. Nhân vật phản diện Bubble Odorokii vì muốn trở thành tâm điểm của truyền thông nên sẵn sàng gian dối, lừa gạt những người khách đến với Đảo khủng long. Khi sự thật bị bại lộ, gã hóa điên và thả lũ khủng long ra ngoài, phá hoại đường phố. Quá khứ của nhân vật được kể ở phần sau của phim, từ một lời hứa sẽ hồi sinh khủng long với cậu con trai, Odorokii dần lấn sâu vào hào quang của showbiz, từ đó bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng dối trá để đạt được mục đích.



Nhiều thông điệp cài cắm là thế, nhưng cách các nút thắt trong phim được giải quyết lại khá dễ dàng, có phần ngớ ngẩn. Người xem trưởng thành sẽ khó hình dung làm thế nào một nhóm trẻ mẫu giáo lại có thể đối đầu với binh đoàn khủng long, hay việc Nana dễ dàng thân với con người, dù trước đó bị những con người khác săn đuổi. Đành rằng khó đòi hỏi logic từ phim thiếu nhi, song người xem vẫn sẽ lấn cấn khi các tình tiết trong phim diễn ra quá thuận lợi, “bày sẵn” cho nhóm nhân vật chính.

Có lẽ, với kịch bản trong sáng song lại ngô nghê, phim thích hợp với các khán giả thiếu nhi hơn là người trưởng thành. Nhìn chung, câu chuyện về “Cậu bé bút chì” đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện để các nhà làm phim khai thác nhiều phim điện ảnh hơn. Vì vậy, dù không thể sâu sắc như Ghibli hay Pixar/Disney, khán giả nhí mỗi hè để có cái để mong chờ.