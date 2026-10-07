Cậu bé dành dụm 129.000 đồng mua quà sinh nhật cha, viết thư khiến cha bật khóc

Những ngày qua, một video ghi lại khoảnh khắc cậu bé 13 tuổi tặng quà sinh nhật cho cha nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Nhân vật trong video là Nguyễn Mặc Til, học sinh Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm (P.Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau). Trong ngày sinh nhật cha, Til mang đến một món quà được chuẩn bị âm thầm từ tiền ăn sáng và đặt lên đó một lá thư viết tay.

Video do mẹ cậu bé, chị Lê Phương Hằng, ngụ ở P.Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, đăng tải trên TikTok, thu hút gần 500.000 lượt xem. Nhiều người xúc động trước cách cậu bé thể hiện tình cảm với cha.

Điều khiến vợ chồng chị Hằng bất ngờ là cả hai đều không biết con đã chuẩn bị món quà từ lúc nào.

Cậu bé 13 tuổi dành dụm tiền ăn sáng mua quà cho cha

Cha Til, anh Nguyễn Ngọc Xe, làm công việc thu mua tôm thẻ công nghiệp. Công việc kinh doanh khiến vợ chồng anh thường xuyên bận rộn. Til cũng có lịch học ở trường và học thêm nên thời gian hai cha con dành cho nhau không quá nhiều.

Sinh nhật cha, Til muốn tạo một bất ngờ. Biết cha thường xuyên làm việc nhiều và hay đau mỏi vùng cổ vai gáy, cậu bé quyết định mua tặng cha một chiếc máy massage cổ vai gáy.

Chị Hằng kể mỗi ngày chị cho con 15.000 - 20.000 đồng để ăn sáng. Thay vì sử dụng hết số tiền này, Til âm thầm dành dụm từng chút một.

Chị Hằng và chồng đều không biết con đã tiết kiệm tiền mua quà cho cha. Đến khi món quà được trao, chị mới biết Til đã dành được 129.000 đồng.

Nhưng trên hộp quà còn có một món quà khác mà cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Đó là lá thư Til tự tay viết.

Trong thư, cậu bé chúc cha sinh nhật, mong cha luôn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Til cũng cảm ơn cha vì luôn yêu thương, bảo vệ và đồng hành cùng mình.

Bức thư cậu bé dán trên hộp quà ẢNH: NVCC

Món quà Til tặng cha là một máy massage cổ vai gáy ẢNH: NVCC

“Vì con rất thương cha nên muốn cho cha sự bất ngờ”, Til nói về lý do viết thư.

Trong những điều cha từng làm cho mình, cậu bé nói rằng nhớ nhất việc anh Xe mua cần câu cá vì biết con rất thích câu cá. Và khi được hỏi muốn nói gì thêm với cha, Til chỉ trả lời ngắn gọn: “Cha là tất cả với con”.

Chị Hằng cho biết lúc đọc lá thư, ban đầu chị chỉ nghĩ đó là những lời chúc sinh nhật của con. Nhưng đến dòng “Cảm ơn cha đã luôn yêu thương, bảo vệ và cùng đồng hành cùng con”, chị nghẹn lại. “Lúc đó chị cũng muốn khóc rồi. Quay lên đã nhìn thấy bé đang khóc”, chị kể.

Anh Xe sau đó mở món quà, đọc những dòng con viết. Người cha cũng bật khóc.

Người cha ít nói lời yêu thương và cậu con trai không hay thể hiện tình cảm

Anh Xe cho biết bình thường anh không phải người thường xuyên nói những lời yêu thương với con, dù rất thương Til. “Anh sợ mình bộc lộ vậy thì con suy nghĩ mình được nuông chiều quá, không tốt cho con”, anh chia sẻ.

Cậu bé Til và cha, anh nguyễn Ngọc Xe ẢNH: NVCC

Til cũng không thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời. Theo chị Hằng, con khá hiểu chuyện nhưng ít khi nói những câu tình cảm với cha mẹ, chủ yếu thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ.

Chị Hằng kể, có lần chị mệt, con đi học về hỏi chị: “Mẹ có khỏe chưa?”. Với chị, chỉ một câu hỏi ngắn như vậy cũng đủ khiến mình xúc động.

Hai cha con thường gắn bó qua những việc giản dị như cùng làm việc nhà, phơi đồ. Những lúc có thời gian, cả gia đình ngồi lại trò chuyện. Vợ chồng chị Hằng dạy con phân biệt điều đúng, điều sai; nếu làm sai thì sửa, điều tốt thì tiếp tục phát huy.

Gia đình bé Til ẢNH: NVCC

Vì vậy, món quà sinh nhật lần này khiến anh Xe cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành của con trai. “Anh cảm thấy có lẽ lần này con đã lớn và biết hiểu chuyện hơn rồi”, anh nói.

Người cha muốn nhắn với con: “Cha cảm ơn con rất nhiều và cha sẽ là người luôn luôn bảo vệ và đồng hành cùng con”.

Còn chị Hằng mong khi con trưởng thành, Til vẫn nhớ những điều cha mẹ từng dạy từ nhỏ. “Tôi muốn sau này con lớn lên sẽ thấu hiểu hơn nữa. Nếu sau này con trưởng thành, tôi chỉ mong con nhớ những lời cha mẹ đã dạy từ nhỏ”, chị chia sẻ.