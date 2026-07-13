Chủ nhân của tiếng rao ấy là Nguyễn Phước Quý K., tên gọi ở nhà là Sam. Hằng ngày, em đạp xe qua những tuyến đường quen thuộc, từ khu vực gần nhà đến đường Bạch Đằng rồi quay lại. Khi có khách đặt hàng, Sam trở về lấy trứng và mang đến tận nơi.



“Bình thường con đi khoảng 2 tiếng. Bữa nào bán trứng xong trước thì con vô nghỉ ngơi, tập võ hoặc nấu cơm. Nếu rảnh thì con chơi đá banh”, Sam kể.

Mong mẹ được nghỉ sớm hơn

Theo chị Trần Ngọc Trang, mẹ của Sam, hình ảnh cậu bé đạp xe rao bán trứng từng khiến nhiều người trong khu phố bất ngờ. Mọi người nghĩ rằng mùa hè là thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng Sam đã phụ mẹ bán hàng hơn 2 – 3 năm nay.

Trước đây, em phụ mẹ bán bắp. Khi gia đình chuyển sang bán trứng, Sam tiếp tục đồng hành. Gần đây, việc giao hàng được em chủ động đưa vào thời khóa biểu hằng ngày.

Sam cho biết em vẫn thích đi học hè, làm quen bạn mới và tham gia các hoạt động vui chơi. Tuy nhiên, cậu bé muốn dành nhiều thời gian ở nhà phụ mẹ hơn.

“Má ở nhà một mình con không an tâm. Con phụ má bán hàng thì sẽ bán hết nhanh hơn, má có thể nghỉ ngơi sớm hơn để má khỏe. Bình thường má hay thức khuya, làm việc nhiều nên con muốn ở nhà phụ má”, Sam nói.

Cậu bé đạp xe bán trứng gây sốt vì lời rao độc lạ: Ấp ủ món quà dành cho mẹ

Chị Trang cho rằng việc giúp con cân bằng giữa học tập, vui chơi và phụ gia đình không cần phương pháp quá phức tạp. Điều quan trọng là rèn cho con tính kỷ luật, ý thức và sự chủ động trong từng công việc.

Dành tiền mua bánh sinh nhật tặng mẹ

Mỗi đơn giao trứng, Sam được mẹ trả một khoản tiền nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, em lập bảng quản lý tài chính cá nhân, ghi lại các khoản thu, chi mỗi ngày.

Chẳng hạn, nếu giao 5 đơn và nhận được 5.000 đồng mỗi đơn, Sam sẽ ghi khoản thu 25.000 đồng. Khi mua bánh, kẹo hoặc một món đồ nào đó, em cũng phải ghi rõ số tiền đã chi.

Nhờ vậy, Sam dần hiểu muốn mua một món đồ cần bao nhiêu tiền, phải làm bao nhiêu công việc và dành dụm trong bao lâu.

Mục tiêu gần nhất của cậu bé không phải đồ chơi hay phần quà dành cho mình. Sam đang tiết kiệm khoảng 200.000 đồng để mua một chiếc bánh kem tiramisu tặng mẹ vào ngày sinh nhật.

Em tự tính số đơn hàng cần giao, số tiền phải tiết kiệm mỗi ngày và hỏi mẹ cách để phục vụ khách tốt hơn. Chị Trang dặn con phải lễ phép, cảm ơn rõ ràng, giao trứng khi còn nóng và không để trứng bị vỡ.

Sau mỗi chuyến xe, số tiền Sam dành dụm chưa nhiều, nhưng em lại tiến gần hơn đến món quà dành cho mẹ. Với cậu bé 10 tuổi, những giờ đạp xe không chỉ là công việc phụ giúp gia đình, mà còn là cách em thể hiện tình thương bằng những điều giản dị nhất.