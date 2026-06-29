Cậu bé hát 'Mưa chiều miền Trung' được Ngọc Sơn gọi là 'truyền nhân' giờ ra sao?

Ca sĩ Nguyễn Quốc Linh vừa trở lại với đêm nhạc Lưu bút ngày xanh diễn ra tại TP.HCM, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Đặc biệt, một trong những ca khúc từng làm nên dấu ấn của cậu bé Mưa chiều miền Trung cũng được thể hiện lại, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Qua đêm diễn, nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Quốc Linh xúc động khi hội ngộ khán giả

Đêm nhạc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua. Trong không gian ấm cúng, gần gũi, khán giả đã được sống lại nhiều ký ức đẹp qua những ca khúc gắn liền với thanh xuân, với giọng hát ngọt ngào của giọng ca 21 tuổi.

Nguyễn Quốc Linh sinh năm 2005, bộc lộ đam mê ca hát từ khi còn bé. Sau 7 năm bước ra từ sân chơi Tuyệt đỉnh song ca nhí, nam ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao lớn, phong cách trình diễn tự tin Ảnh: NVCC

Nguyễn Quốc Linh được biết đến từ khi còn rất nhỏ với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình. Từ đó, anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và từng ghi dấu ấn khi xuất sắc đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019. Còn nhớ trong một buổi biểu diễn, danh ca Ngọc Sơn còn ưu ái gọi chàng trai sinh năm 2005 là “truyền nhân”.

Tuy nhiên, sau liveshow cá nhân được đầu tư quy mô cách đây tròn một năm, nam ca sĩ bất ngờ hạn chế hoạt động nghệ thuật vì lý do riêng. Chia sẻ trong đêm diễn, Nguyễn Quốc Linh cho biết anh quyết định trở lại với âm nhạc bằng một chương trình gần gũi để tri ân những khán giả vẫn luôn dõi theo và chờ đợi mình. “Đây là món quà tôi muốn dành tặng những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và chưa bao giờ quên Nguyễn Quốc Linh trong suốt thời gian qua”, anh xúc động chia sẻ.

Nguyễn Quốc Linh xúc động khi có dịp hội ngộ khán giả sau quãng thời gian im ắng. Với nam ca sĩ, đêm nhạc là cách anh đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho lần tái xuất này, Nguyễn Quốc Linh đã dành nhiều thời gian tập luyện kỹ lưỡng cùng ban nhạc nhằm mang đến một chương trình chỉn chu với 20 ca khúc được chọn lọc. Trên sân khấu, nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước đã luôn dành tình cảm cho cậu bé hát Mưa chiều miền Trung ngày nào.

“Tôi mong rằng lời ca tiếng hát của mình sẽ có cơ hội đến với nhiều khán giả hơn nữa. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, mang âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng ở khắp mọi nơi”, Nguyễn Quốc Linh chia sẻ.

Nói về những dự định sắp tới, nam ca sĩ cho biết bên cạnh lịch biểu diễn đang dần trở lại, anh sẽ tiếp tục không ngừng trau dồi, tập luyện để mang đến cho khán giả những phong cách biểu diễn mới mẻ, sáng tạo hơn. Đồng thời, Nguyễn Quốc Linh cũng đang tích cực thu âm nhiều ca khúc mới. Các sản phẩm này sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất như món quà gửi tặng những người đã luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt chặng đường vừa qua.