Câu cá gần đường dây điện, 3 người bị bỏng nặng

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ hội chẩn nhận định 3 trường hợp bị sốc điện, bỏng điện toàn thân với diện tích khá lớn từ 50-62%. Các bệnh nhân được chuyển sang Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình của bệnh viện tiếp tục điều trị tích cực.



Ngày 7.11, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Khoa (Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình) cho biết, các bệnh nhân bị bỏng vẫn còn đang trong tình trạng nặng, trong đó bệnh nhân T.S còn bị thêm 10% độ bỏng cháy sâu ở phần thân và tay, sẽ được tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử sớm.

Hai bệnh nhân còn lại, do bị bỏng nhiều ở vùng mặt nên gây ảnh hưởng đến đường hô hấp, bị phù nề, cả hai đã được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Nếu hô hấp ổn định, sẽ được cai máy thở, rút nội khí quản và vết thương được chăm sóc theo chế độ chuyên sâu hơn. Bỏng điện là dạng bỏng rất nặng trong các loại bỏng, diễn tiến rất phức tạp, nên bên cạnh điều trị vết thương, bệnh nhân cần rất nhiều thời gian chăm sóc hồi phục.

Bác sĩ Khoa thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa H.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 5.11, cả ba đi câu cá ở khu vực đường 3 Tháng 2, TP.Vũng Tàu (gần bãi tắm Long Cung) thì bị điện giật. Hiện nguyên nhân khiến cả ba nạn nhân bị điện giật đang được làm rõ.

Bác sĩ Khoa cho biết mỗi năm, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 10-12 trường hợp bị điện giật do câu cá, có một số trường hợp bỏng rất nặng không qua khỏi. Do đó, nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, người dân nên tuân thủ vấn đề an toàn về điện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Đặc biệt vào những lúc trời chuyển mưa, độ ẩm cao hoặc là sắp mưa thì nên tránh ngồi, đứng gần các đường điện trung - cao thế.