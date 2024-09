Cầu chữ Y 29 tỉ đồng của Huế chưa triển khai nhưng nhận nhiều ý kiến tranh cãi

Tại kỳ họp HĐND TP.Huế (Thừa Thiên Huế) mới đây vừa thống nhất bổ sung vào danh mục điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự án xây dựng cầu đi bộ kết hợp tuyến xe đạp qua sông An Cựu (cầu chữ Y) nhằm tạo điểm nhấn cho trục cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu, kết nối với tuyến đường đi bộ phía nam bờ nam sông Hương đoạn từ vị trí Nhà hát sông Hương qua công viên Bùi Thị Xuân (TP.Huế).

Phối cảnh cầu chữ Y ẢNH TỪ PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Công trình cầu chữ Y có kết cấu sàn ô cờ bằng thép được phân luồng dành cho người đi bộ và đường xe đạp. Cầu có chiều rộng 4,2 m, chiều dài 47,4 m. Bề mặt cầu được lát bằng gỗ lim, lan can sử dụng bằng thanh đồng tạo nên nét độc đáo dành cho người dân du khách khi đi bộ dọc sông Hương.

Trên cầu có bố trí điểm nghỉ ngơi và check-in dành cho người đi bộ. Độ dốc cầu được thiết kế phù hợp để người tàn tật và người đạp xe lên xuống thuận lợi. Tĩnh không dưới cầu có thể lưu thông tàu thuyền qua lại dễ dàng.

Theo đó, dự án thực hiện trong 3 năm, với tổng kinh phí đầu tư hơn 29 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Khu vực dự kiến công trình là ở ngã ba sông Hương và sông An Cựu, trong đó một bên là khu vực công viên và Nhà hát sông Hương nối với danh thắng cồn Dã Viên vừa được chỉnh trang.

Về mục đích và ý nghĩa khi đầu tư xây dựng cầu chữ Y này, nhiều người dân Huế cũng bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội không hài lòng vì cầu chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Cụ thể, ở khu vực cửa sông An Cựu kết nối với sông Hương có 3 điểm cần phải kết nối, đó là khu vực bờ sông Hương sau lưng Học viện Âm nhạc Huế kết nối với công viên bờ sông An Cựu (khu vực đường Bùi Thị Xuân) và khu vực Cồn Dã Viên. Tuy nhiên, theo phối cảnh của dự án mô tả thì cầu chữ Y này chỉ nối khu vực bờ sông Hương với bờ sông An Cựu, còn khu vực cồn Dã Viên chưa được kết nối.

Phối cảnh khu vực công viên kết nối với cầu chữ Y ẢNH TỪ PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Tài khoản cá nhân Ngô Văn Bình (ở TP.Huế) viết: "Cầu chữ Y là để kết nối ba khu vực khác nhau mới có ý nghĩa , còn đây thì bờ này bờ kia thôi làm cầu chữ Y có ý nghĩa gì? Chỉ tốn kém tiền".

Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng tại TP.Huế còn có nhiều điểm cần thiết xây dựng cầu như cầu kết nối khu vực Vỹ Dạ, qua Cồn Hến với khu vực P.Gia Hội để thay thế cầu Phú Lưu có tuổi đời đã lâu và đã xuống cấp, mất an toàn... nhưng chưa được thực hiện để tạo kết nối giao thông, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân nhưng TP.Huế chưa triển khai, trong khi đầu tư cầu chữ Y tốn kém mà chưa phù hợp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND TP.Huế, cho biết, dự án đang trong giai đoạn tư vấn thiết kế. Cầu chữ Y mới chỉ là ý tưởng để tạo điểm nhấn, vì làm cây cầu thẳng sẽ đơn điệu và quá bình thường. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế dự án sẽ tiếp tục theo dõi lắng nghe góp ý của người dân để hoàn thiện thiết kế cây cầu đảm bảo cả yếu tố gíao thông và thẩm mỹ để tạo điểm nhấn cho cảnh quan bờ sông Hương và sông An Cựu.