Câu chuyện cổ tích của 2 diễn viên Hollywood đưa CLB Wrexham thăng hạng

CLB Wrexham giành chiến thắng trước đối thủ Boreham Wood 3-1, để đoạt ngôi vô địch giải National League cùng suất lên hạng trực tiếp hệ thống Football League nước Anh. Mùa tới, Wrexham thi đấu ở giải League Two (hạng 3) và là giải đấu thuộc hạng thứ 4 trong toàn bộ hệ thống chuyên nghiệp bóng đá nước Anh tính từ giải Ngoại hạng Anh.

2 diễn viên tên tuổi của Hollywood là Ryan Reynolds (phải) và Rob McElhenney ăn mừng chức vô địch của CLB Wrexham AFP

Đây được xem là câu chuyện cổ tích của CLB Wrexham ở Xứ Wales, kể từ khi được 2 diễn viên tên tuổi của Hollywood là Ryan Reynolds và Rob McElhenney sở hữu cách đây gần 3 năm. Cả 2 nhân vật tên tuổi trong làng điện ảnh thế giới này đều không biết gì nhiều về bóng đá, cũng như việc điều hành 1 CLB chuyên nghiệp thực sự.

Tuy nhiên, họ đã học hỏi và chứng minh việc đầu tư của mình vào CLB Wrexham không có tên tuổi là một cách làm hết sức đúng đắn. Cùng với những bước đi hợp lý, họ đã từng bước đưa đội bóng suýt rơi vào tình cảnh phá sản này dần hồi sinh ngoạn mục.

Đó là thành quả thăng hạng giải League Two được đánh giá là giấc mơ có thật. "Lúc đầu mọi người nói: Tại sao lại là Wrexham? Tại sao là Wrexham? Đây chính xác là lý do tại sao Wrexham, những gì đang xảy ra ngay bây giờ là lý do tại sao", Ryan Reynolds - diễn viên người Canada nổi tiếng trong loạt phim "bom tấn" Deadpool - nói trong nước mắt khi ăn mừng CLB Wrexham thăng hạng.

Niềm vui của các cầu thủ CLB Wrexham trong ngày thăng hạng AFP

Trước đó, báo chí ở Anh và nhiều nơi khác trên thế giới nghi ngờ việc Ryan Reynolds và Rob McElhenney mua lại CLB Wrexham chỉ là để cho vui, hoặc chỉ là một chiến dịch truyền thông quản bá hình ảnh của họ. Mặc dù vậy, cả 2 đã chứng minh ngược lại, việc họ đầu tư vào đội bóng là việc làm hết sức nghiêm túc.

Cựu danh thủ David Beckham, đồng sở hữu CLB Inter Miami ở giải MLS (Mỹ) đã gửi thông điệp chúc mừng 2 diễn viên Hollywood sau khi CLB Wrexham thăng hạng: "Tôi rất hạnh phúc cùng các bạn, Ryan Reynolds và Rob McElhenney. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng rất lớn cho những người đang làm bóng đá và đầu tư vào bóng đá, bất kể đó là CLB ở hạng nào, nhưng sự đúng đắn đã tạo nên câu chuyện cổ tích có thật. Một thành tựu rất lớn".