Câu chuyện day dứt về hành trình điều trị ung thư vú của hai chị em ruột

Chị vượt qua ung thư vú nhờ phát hiện giai đoạn sớm, em phải cam go chiến đấu

Năm 2022, trong một lần khám sức khỏe định kỳ cùng công ty, chị N.T.H (40 tuổi, TP.HCM) bất ngờ khi kết quả siêu âm tuyến vú lại phát hiện một khối u rất nhỏ - chỉ 8mm - ở ngực trái.

Bác sĩ Phùng Ngọc Thư tư vấn về ung thư vú cho bệnh nhân ẢNH: FV

Sau khi thăm khám chuyên sâu với BS.CKI Phùng Ngọc Thư - Trưởng Trung tâm chăm sóc Tuyến vú, Bệnh viện FV, chị H. được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 0 - giai đoạn sớm nhất của căn bệnh này.

Ca phẫu thuật cắt u bảo tồn (lumpectomy) cho chị H. diễn ra nhẹ nhàng, chỉ hai ngày sau chị đã xuất viện để trở lại cuộc sống năng động vốn có, không cần hóa trị, chỉ xạ trị bổ trợ. Chị nói với bác sĩ Thư: "Em không ngờ điều trị ung thư lại có thể… nhẹ nhàng như vậy".

Bác sĩ Thư dặn dò bệnh nhân: ngoài việc điều trị và theo dõi sức khỏe cho bản thân, chị nên khuyến khích người thân đi xét nghiệm gen hoặc tư vấn sàng lọc, vì ung thư ở người trẻ có thể liên quan đến di truyền.

Niềm vui chiến thắng ung thư của H. kéo dài không lâu. Hai năm sau, em gái của chị được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3 di căn, phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú, xạ trị và hóa trị kéo dài.

"Em ân hận vì đã không nghe lời bác sĩ, do khi đó chỉ tập trung vào bản thân nên em không nhớ để khuyên em gái đi khám sớm", chị H. nghẹn ngào tâm sự với bác sĩ Thư qua điện thoại.

Câu chuyện của hai chị em chị H. khiến bác sĩ Thư day dứt: "Nếu người em được sàng lọc cùng thời điểm người chị phát hiện ra ung thư vú thì có thể bệnh đã được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị dễ dàng hơn nhiều!".

Ung thư vú đang trẻ hóa: Hãy bắt đầu khám vú từ tuổi 25

Tại Việt Nam, ung thư vú được xem là loại ung thư đứng hàng đầu ở nữ giới, chiếm tới 25,8% các trường hợp. Theo bác sĩ Phùng Ngọc Thư, ung thư vú không còn là căn bệnh của phụ nữ trung niên.

"Trước đây, độ tuổi mắc cao nhất là khoảng 60, nay nhiều bệnh nhân chỉ mới ngoài 30", chị cho biết.

Đó là lý do nữ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc tuyến vú khuyên phụ nữ nên bắt đầu khám vú từ 25 tuổi - không chỉ để kiểm tra, mà còn để được giáo dục sức khỏe tuyến vú.

Ung thư vú có thể điều trị rất nhẹ nhàng nếu được phát hiện sớm, như trường hợp của bệnh nhân H. nói trên. Ở giai đoạn 0 - I, bệnh nhân chỉ cần cắt bỏ khối u nhỏ, vẫn giữ được hình dáng vú tự nhiên, có thể bổ sung thẩm mỹ để cân đối.

Sự khác biệt trong điều trị ung thư vú qua các giai đoạn

Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn 3-4, bệnh nhân phải điều trị toàn thân bằng hóa trị - vốn là phương pháp điều trị toàn thân, gây tác dụng phụ nặng như rụng tóc, suy kiệt cơ thể… và chi phí cao gấp nhiều lần.

Đặc biệt, giai đoạn 0: tỷ lệ sống 99%; giai đoạn I: hơn 90%; giai đoạn III - IV: có thể dưới 50%.

Tầm soát vú định kỳ - món quà phái đẹp tự trao cho chính mình

Bác sĩ Thư trăn trở: "Trong điều trị ung thư vú cho bệnh nhân, điều khiến tôi trăn trở không chỉ là sức khỏe, mà còn là các tổn thương tinh thần khi người phụ nữ mất đi bộ ngực - biểu tượng của vẻ đẹp và tính nữ".

Do vậy, dù bận rộn đến đâu, phụ nữ cũng nên dành thời gian để quan tâm và yêu thương bản thân. Việc khám vú định kỳ chính là món quà mà chị em phụ nữ tự trao tặng cho chính mình.

"Việc đi khám vú, sàng lọc ung thư vú không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà là thái độ sống chủ động và mạnh mẽ", bác sĩ Thư chia sẻ.

FV là số ít bệnh viện có Trung tâm Chăm sóc Tuyến vú. Trung tâm tiên phong trong cung cấp dịch vụ chăm sóc vú toàn diện, từ tầm soát, chẩn đoán chính xác đến điều trị đa mô thức tiên tiến. Với đội ngũ bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị bệnh lý tuyến vú, trang thiết bị y tế hiện đại, FV mang đến cho bệnh nhân những giải pháp chẩn đoán chính xác, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Bệnh nhân tầm soát định kỳ sức khỏe tuyến vú tại FV ẢNH: FV

Trung tâm chăm sóc Tuyến vú FV được trang bị đầy đủ các máy móc hiện đại phục vụ công tác khám sàng lọc:

Siêu âm thế hệ tiên tiến nhất: phát hiện được các tổn thương chỉ 3mm.

phát hiện được các tổn thương chỉ 3mm. Máy X-quang vú (chụp nhũ ảnh) 3 chiều thế hệ mới nhất: giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư vú lên 40%.

giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư vú lên 40%. Cộng hưởng từ vú (MRI): có độ nhạy cao nhất trong các phương pháp tầm soát hiện nay, phát hiện được những sự cố làm đẹp như vỡ túi ngực, bất thường của chất tiêm làm đầy vú.

có độ nhạy cao nhất trong các phương pháp tầm soát hiện nay, phát hiện được những sự cố làm đẹp như vỡ túi ngực, bất thường của chất tiêm làm đầy vú. Sinh thiết nhiều phương pháp: nếu phát hiện bất thường, bệnh nhân sẽ được tư vấn phương án sinh thiết phù hợp như: kim nhỏ, kim lớn, hút chân không hoặc đặt kim dây… để xác định chính xác bản chất của tổn thương.

Trung tâm chăm sóc Tuyến vú FV có đầy đủ phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất cho việc tầm soát các bệnh lý tuyến vú ẢNH: FV

"Thông qua tầm soát, Trung tâm chăm sóc Tuyến vú FV đã phát hiện sớm không ít trường hợp ung thư ở giai đoạn cực kỳ sớm chỉ từ 3mm. Với y học hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể biến căn bệnh nan y này thành bệnh có thể kiểm soát để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống, sự nghiệp và đam mê không bị gián đoạn", bác sĩ Thư kết luận.

Bạn đọc có thể đặt lịch khám với bác sĩ Phùng Ngọc Thư tại Bệnh viện FV số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ số điện thoại (028) 35 11 33 33. FV đang áp dụng chính sách cộng gộp thanh toán BHYT nhà nước, bảo hiểm tư nhân, Hội viên ưu tiên FV và trả góp 0% để giảm nhẹ chi phí rất đáng kể cho bệnh nhân ung thư nói riêng và bệnh nhân khám, điều trị tại FV nói chung.