Câu chuyện thương hiệu - HA SkinHealth

Bắt đầu từ một nỗi đau, nhưng thật!

Chị Hoàng Bảo Uyên (25 tuổi, CEO và Nhà sáng lập HA SkinHealth) cho biết việc cùng NewAngie hợp tác sản xuất thiết bị y tế làm đẹp được "nhảy số" khi chị thấy được nỗi đau làm đẹp đến từ người mẹ của mình.

Chị Uyên tâm sự, mẹ chị từng bị một phòng khám mang danh quốc tế chiêu dụ, đóng gần 1 tỉ đồng điều trị chứng đầy hơi và xóa sẹo do cắt một phần gan, với hy vọng cải thiện sức khỏe và vóc dáng sau khi bà điều trị bệnh ung thư gan.

"Quá trình đi liệu trình chữa bệnh và làm đẹp, mẹ tôi bắt đầu ngờ ngợ và tố cáo ra báo chí, cơ quan chức năng. Khi Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, được biết tất cả máy móc tại đó đều không có nguồn gốc xuất xứ, không giấy phép hoạt động; không có bác sĩ chuyên khoa sử dụng máy; không có quy trình kiểm soát y tế". Chị Uyên chia sẻ và cho biết thêm: "Gia đình tôi nộp gần một tỉ đồng cho các gói vừa điều trị vừa chăm sóc, kết quả không cải thiện, và rước thêm rủi ro về sức khỏe".

Và tôi tự hỏi…

Tại sao ở một đất nước có kỹ sư giỏi, có trí tuệ, có ngành y phát triển như Việt Nam, những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng vẫn ngang nhiên hoạt động?

Tại sao người Việt - từ kỹ thuật viên đến khách hàng - chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là máy nhập ngoại giá cao, hoặc là máy trôi nổi không kiểm định…?

Và khi tìm hiểu về thiết bị thẩm mỹ làm đẹp, về NewAngie, chị đã sáng lập ra HA SkinHealth - một thương hiệu "Made in Vietnam", được thiết kế bởi người Việt, cho làn da người Việt, với tiêu chuẩn kỹ thuật và y khoa nghiêm ngặt.

CEO Hoàng Bảo Uyên giới thiệu sản phẩm tại sự kiện triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 23 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cạnh tranh về giá, nhưng vẫn tối ưu chất lượng

Giải thích tại sao không chọn nhập hoặc phân phối sản phẩm, chị Hoàng Bảo Uyên cho biết chứng kiến thấy mẹ mình trở thành nạn nhân của một hệ thống làm đẹp vô trách nhiệm, rằng không biết thiết bị đó là gì, đến từ đâu, "vì vậy, tôi chọn sản xuất để kiểm soát. Tôi chọn tại Việt Nam để người Việt tự kiểm chứng sản phẩm".

Theo CEO Hoàng Bảo Uyên, HA SkinHealth sở hữu quy trình sản xuất khép kín tại Việt Nam, đảm bảo từ khâu thiết kế kỹ thuật, lắp ráp linh kiện, kiểm tra chất lượng đến đóng gói và vận chuyển đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo chị Uyên, mỗi thiết bị trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm tra đa lớp: kiểm định kỹ thuật, đánh giá hiệu suất, kiểm thử độ bền và thử nghiệm trên mô hình thực tế.

"Khi sản xuất tại Việt Nam, ưu điểm lớn của HA SkinHealth là khả năng kiểm soát chi phí sản xuất, giúp giá thành thiết bị hợp lý, chỉ bằng 60-70% so với các máy ngoại cùng phân khúc. Đồng thời, được bảo hành dài hạn, bảo trì tại chỗ và chuyển giao công nghệ chi tiết", chị Uyên nói.

CEO Hoàng Bảo Uyên khẳng định công ty không chỉ cung cấp thiết bị, cạnh tranh bằng giá, mà còn đồng hành như một người bạn chiến lược - từ setup mô hình, đào tạo vận hành đến xử lý các tình huống chuyên môn trong điều trị.

Phương châm thương hiệu

CEO Hoàng Bảo Uyên khẳng định HA SkinHealth không đơn thuần là một nhà sản xuất thiết bị, mà còn đại diện cho thế hệ mới trong ngành thẩm mỹ Việt Nam: trẻ - có tầm nhìn - có trách nhiệm.

HA SkinHealth chọn phương châm:

- Chất lượng thật - Niềm tin bền - Giá trị lâu dài.

- Không máy rác - Không chiêu trò - Chỉ có chất lượng thật.

- Sản xuất tại Việt Nam - chuẩn quốc tế.

- Người Việt xứng đáng được dùng công nghệ do người Việt làm ra.

"Đây không phải khẩu hiệu. Đó là lời cam kết. Trong một thị trường đầy hoài nghi, HA SkinHealth không bán ước mơ, chúng tôi - Công ty TNHH Premier SkinHealth xây niềm tin bằng hành động. Sẽ gầy dựng được thiết bị thẩm mỹ HA SkinHealth mang thương hiệu Việt uy tín, cạnh tranh bằng giá cả, nhưng vẫn tối ưu chất lượng, trách nhiệm thực, và cam kết lâu dài", chị Uyên chia sẻ.

Một số dòng máy HA SkinHealth như laser (triệt lông, xóa xăm...), thiết bị vật lý trị liệu, máy phân tích da, máy chuyên về liệu pháp đông lạnh giảm mỡ tại Công ty TNHH Premier SkinHealth ẢNH: QUANG NHẬT

Hợp tác chiến lược, toàn diện cùng NewAngie

CEO Hoàng Bảo Uyên chia sẻ, HA Skinhealth tự hào đồng hành và hợp tác sản xuất cùng NewAngie - thương hiệu thiết bị thẩm mỹ đã có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao năng lực công nghệ, mà còn tạo nên chuỗi giá trị sản xuất chuẩn hóa, đảm bảo độ chính xác, độ bền và hiệu quả điều trị vượt trội.

Thông qua hợp tác này, HA SkinHealth hướng đến việc:

- Ứng dụng công nghệ quốc tế - thiết kế phù hợp làn da và thị trường Việt Nam.

- Chuyển giao kỹ thuật nhanh chóng, chính xác theo tiêu chuẩn toàn cầu.

- Mở rộng năng lực sản xuất để từng bước đưa thiết bị "Made in Vietnam" ra thị trường khu vực và thế giới.

Theo chị Uyên, HA SkinhHealth không chỉ tiếp nhận công nghệ từ NewAngie, mà còn chủ động tham gia cải tiến kỹ thuật và nội địa hóa thiết bị để phù hợp với thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam.