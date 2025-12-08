Tình yêu thời chiến làm rung động nhiều trái tim

Cuộc giao lưu sẽ nói về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của cách mạng Việt Nam. Khi đất nước còn chiến tranh, tuổi thanh xuân của ông bà không trôi đi trong nhung lụa, mà được tôi luyện qua những ngày tháng đầy thử thách trong tù đày, nơi họ phải đối mặt với nhọc nhằn, đau đớn và hiểm nguy. Trong hoàn cảnh ấy, tình yêu của ông và bà không những không phai nhạt mà còn trở thành nguồn động lực tinh thần để họ vượt qua tất cả, bảo vệ lý tưởng cách mạng và giữ vững niềm tin vào tương lai của dân tộc.

Ông Trương Thanh Danh và bà Lê Tú Cẩm sẽ chia sẻ trực tiếp những câu chuyện ít người biết về thời tuổi trẻ của mình: Kỷ vật trao gửi, những ngày sống trong cảnh tù đày cho đến những hành động dũng cảm… mỗi câu chuyện đều mang hơi thở của một thời hoa lửa, vừa bi thương vừa hào hùng, khiến người nghe không thể không cảm phục.

Buổi giao lưu không chỉ là một dịp để thế hệ trẻ lắng nghe những hồi ức lịch sử chân thực, mà còn là cơ hội để thấu hiểu giá trị của tinh thần yêu nước, sự trung kiên và lòng kiên định trước mọi thử thách. Những câu chuyện về tuổi thanh xuân, về tình yêu bền bỉ giữa ngục tù của ông bà sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ, khích lệ các bạn trẻ giữ vững niềm tin, dũng khí và nhiệt huyết trong cuộc sống hôm nay.

Ngoài việc chia sẻ ký ức, ông bà còn trò chuyện về những bài học cuộc sống quý giá, về cách mà tình yêu và lý tưởng có thể trở thành sức mạnh để vượt qua gian khó. Những câu chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong sách lịch sử, nay trở nên sống động qua lời kể chân thực, đầy xúc cảm, khiến mỗi người tham gia cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do, của độc lập, và của tình yêu thương giữa con người với con người.

Buổi giao lưu do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ được tổ chức trực tuyến tại thanhnien.vn, YouTube Thanh Niên, Facebook Thanh Niên lúc 10 giờ hôm nay. Hãy cùng tham gia buổi giao lưu đặc biệt này để lắng nghe, học hỏi và truyền cảm hứng từ những câu chuyện thời hoa lửa của vợ chồng ông Trương Thanh Danh và bà Lê Tú Cẩm – nơi tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng cách mạng hội tụ, thắp sáng tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường cho thế hệ hôm nay.