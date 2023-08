Câu chuyện về cái duyên với nghiệp viết sách của cô giáo trẻ 9x

"Công phá Toán 3" được coi là cuốn sách gối đầu giường của hàng loạt học sinh thế hệ 1999 - 2004, cũng chính là một trong những tác phẩm hay nhất, là niềm tự hào trong sự nghiệp của tác giả - cô giáo Ngọc Huyền LB.

Tác giả Ngọc Huyền LB sinh ra và lớn lên ở một miền quê nhỏ thuộc tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ, Ngọc Huyền đã có một cuộc sống khó khăn khi bố mất sớm, gia đình neo người, chỉ có mẹ và bà nội nên điều kiện kinh tế cũng là một trở ngại lớn. Dù vậy, từ khi còn nhỏ, Ngọc Huyền đã luôn học và theo đội tuyển Toán. Tình yêu với môn Toán lớn dần, thôi thúc Ngọc Huyền tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn môn học này. Quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngọc Huyền, đó là tham gia hỗ trợ công việc soạn thảo sách, Cô nhận thấy bản thân phù hợp với việc giảng giải, lý giải nên sau đó bắt đầu viết sách và bén duyên với nghề giáo viên online.

Vào năm 2016, khi Bộ GD&ĐT thay đổi hình thức thi môn Toán từ tự luận sang trắc nghiệm, Ngọc Huyền đã có một suy nghĩ táo bạo khi muốn tạo ra một tài liệu giúp các em học sinh tối ưu thời gian ôn luyện, và sau 5 năm miệt mài nghiên cứu, cùng với sự cổ vũ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, cuốn sách "Công phá toán 3" ra đời.

"Công phá Toán 3" là cuốn sách giúp cho học sinh tự tin với môn Toán và khơi gợi niềm yêu thích với một bộ môn "khô khan" này. Cuốn sách được phát hành lần đầu tiên vào 6/4/2017, chỉ trong tháng đầu tiên, hơn 4000 cuốn đã được bán ra. Trong lần phát hành thứ hai và thứ ba (năm 2017 và 2019) cuốn sách đã liên tục nhiều tuần đứng top 1 trong số các đầu sách tham khảo được bán trên Tiki.vn khi có tới 30000 cuốn được phát hành. Nó cũng là cuốn sách tham khảo môn Toán 12 được nhiều lượt đánh giá 5 sao bậc nhất trên hai sàn thương mại điện tử lớn.

Cái hay của quyển sách nằm ở điểm nó không chỉ hệ thống lại toàn bộ phương pháp tư duy giải toán cần thiết mà còn chú trọng tới những vấn đề mà học sinh thường hay nhầm lẫn. Các công thức giải nhanh, những kỹ năng xử lý casio gắn với tư duy giải toán vô cùng cần thiết trong việc học toán cũng được tác giả đưa vào một cách chi tiết và logic. Điều đặc biệt nhất không thể không nhắc đến khi cầm cuốn sách trên tay đó chính là cách trình bày ba cột (phần đáp án chi tiết được đưa ngay vào trong sách). Với khuôn khổ sách có hạn, khó có thể truyền tải đầy đủ dụng ý, thì chính lối biên soạn mới mẻ này đã giúp Ngọc Huyền LB khắc phục được nuối tiếc này.

Cô Ngọc Huyền LB - Tác giả của rất nhiều đầu sách tham khảo môn Toán

Bên cạnh niềm đam mê viết sách, Ngọc Huyền LB cũng rất thành công với nghề tay phải của mình: một giáo viên online có tâm và có tầm. Ngọc Huyền LB chính là người đã sáng tạo ra "Phác đồ Toán" - lộ trình toàn diện giúp cho học sinh thế hệ 2K3, 2K4 và 2K5 học tốt môn Toán lớp 12. Hiện nay, Cô cũng đang xây dựng khóa học BON, dạy bằng hình thức livestream 100% để giúp các sĩ tử 2K6 chinh phục kỳ thi THPT 2024 sắp tới. Được biết, với mỗi khóa học của mình, Ngọc Huyền LB luôn nghiên cứu và biên soạn những bộ sách mới phù hợp nhất với lộ trình, giúp học sinh có thêm nguồn học liệu chuẩn xác.

Cô Ngọc Huyền LB và Lê Hoàng Dung - Học trò đạt 10 điểm môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2023

"Công phá toán 3" của Ngọc Huyền LB là một quyển sách hay và rất đáng để trải nghiệm. Không chỉ chứa đựng một kho tàng kiến thức, quyển sách còn mang đến cho người đọc rất nhiều cách tư duy mới mẻ để chinh phục môn Toán 12. Và cuối cùng, thông điệp tinh thần mà tác giả mang đến cho bạn đọc là: "The best or nothing" - "Nếu tôi muốn làm gì, tôi sẽ làm nó một cách ngoạn mục, hoặc tôi sẽ không làm gì cả".