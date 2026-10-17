Câu chuyện về một tòa thành ở Ehime có tuổi đời hơn 4 thế kỷ trên Katsuyama

Trong hai ngày khám phá Ehime, Thành Matsuyama trên đỉnh Katsuyama là một trong những điểm dừng chân thú vị, cho du khách cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và tìm hiểu về những dấu tích của một tòa thành đã tồn tại hơn bốn thế kỷ.

Tọa lạc trên đỉnh núi Katsuyama cao 132 m, Thành Matsuyama cổ kính sừng sững nổi bật ngay giữa lòng thành phố. Cũng bởi Thành Matsuyama nằm giữa khu vực trung tâm, hành trình chinh phục tòa thành mang lại một trải nghiệm thật đặc biệt: Bước chân vừa rời khỏi sự nhộn nhịp của phố xá, phút chốc những âm thanh của phố thị dần lùi xa, nhường chỗ cho sự yên tĩnh, dễ chịu của những tán cây xanh mát trên sườn núi bao bọc lối đi.

Thành Matsuyama nổi bật trên đỉnh Katsuyama ẢNH: TỈNH EHIME

Du khách có thể đi bộ theo các đường lên núi hoặc lựa chọn cáp treo và ghế treo để rút ngắn thời gian di chuyển. Khi tới ga Chojaganaru, chỉ thêm mười phút đi bộ trước khi khu thành hiện ra rõ hơn qua những mái ngói, cổng thành cùng những bức tường đá men theo địa hình.

Ghế treo đưa du khách dần lên cao giữa sườn núi Katsuyama ẢNH: TỈNH EHIME

Càng tiến gần khu thành, thành phố Matsuyama phía sau càng thu nhỏ lại, phóng tầm mắt ra phía trước là một công trình đã cùng thành phố đi qua hơn bốn thế kỷ lịch sử. Chính từ những bước chân đầu tiên ấy, câu chuyện về Thành Matsuyama cũng dần được hé mở.

Hơn bốn thế kỷ lịch sử trên đỉnh Katsuyama

Câu chuyện của Thành Matsuyama bắt đầu từ năm 1602, khi lãnh chúa Kato Yoshiaki chọn đỉnh Katsuyama làm nơi dựng thành mới sau những chiến công trong trận Sekigahara. Công trình mất gần một phần tư thế kỷ để hoàn thiện vào thời lãnh chúa Gamo Tadatomo. Từ năm 1635, Thành Matsuyama trở thành nơi ở của gia tộc Hisamatsu - Matsudaira, bắt đầu với lãnh chúa Matsudaira Sadayuki, và tiếp tục giữ vai trò này qua nhiều thế hệ.

Thành Matsuyama là lưu giữ dấu ấn hơn bốn thế kỷ lịch sử ẢNH: TỈNH EHIME

Càng tiến sâu vào khu thành, những bức tường đá và cổng thành dẫn lối theo những khúc ngoặt liên tiếp. Nổi bật giữa khu Honmaru là tường đá kiểu bình phong cao hơn 14 m, được xếp theo những đường gấp, vừa ôm lấy địa hình Katsuyama, vừa tạo nên dáng vẻ kiên cố đặc trưng của một công trình với mục đích phòng thủ.

Cũng tại khu Honmaru, tháp chính cùng các tháp canh, cổng và tường thành được bố trí thành một hệ thống liên hoàn. Hiện có 21 công trình trong quần thể Thành Matsuyama được Nhật Bản công nhận là Tài sản Văn hóa Quan trọng, trong đó có tháp canh Nohara Yagura, công trình hai tầng kiểu vọng lâu duy nhất còn tồn tại tại Nhật Bản.

Từ tháp chính nhìn xuống thành phố Matsuyama , mở ra phía biển Seto

Thành phố Matsuyama trải rộng phía dưới tòa thành ẢNH: TỈNH EHIME

Sau khi đi qua những cổng thành, hành trình đưa du khách vào bên trong tháp chính có những bậc cầu thang gỗ dốc dần đưa du khách dần lên cao. Khi chạm tới tầng trên cùng, cảm giác khép kín, có phần tù túng của một công trình phòng thủ bỗng mở ra khoảng nhìn rộng về tứ phía, với đồng bằng Matsuyama trải dài dưới chân thành, với những dãy phố nối tiếp nhau chạy dài về phía đường chân trời.

Từ độ cao ấy, thành phố hiện ra về phía xa là mặt nước biển nội địa Seto cùng những hòn đảo nằm rải rác, vào những ngày trời quang, du khách thậm chí có thể trông ra tới núi Ishizuchi cao 1.982 m, bán đảo Sadamisaki và khu vực bờ đối diện của biển nội địa Seto. Những mái ngói, những tháp canh, khoảng sân Honmaru ngay phía dưới vẫn giữ nguyên dấu ấn của một thành cổ, xa hơn là thành phố Matsuyama của hiện tại đang tiếp tục mở rộng quanh ngọn núi Katsuyama.

Thành Matsuyama lộng lẫy trong ánh chiều tà ẢNH: TỈNH EHIME

Ở đầu hành trình, du khách đứng giữa phố Matsuyama, ngước nhìn tòa thành trên đỉnh núi, sau những bước chân cuối cùng trên đỉnh Katsuyama, chính thành phố ấy lại mở rộng trước mắt từ tháp chính đã hiện diện nơi đây qua nhiều thế hệ. Nhịp sống của Matsuyama hôm nay tiếp tục vận động bên những dấu tích đã được gìn giữ qua hàng trăm năm, tạo nên một thành phố mà ở đó lịch sử vẫn đồng hiện với đời sống hiện đại.