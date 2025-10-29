Câu chuyện về những ‘nữ tài cam’ chọn tự do cầm lái cuộc đời

Hình ảnh nữ tài xế công nghệ giao từng đơn hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Trái với suy nghĩ công việc này vất vả do phải di chuyển nhiều, dãi nắng dầm mưa, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn gắn bó với nghề, xem đây không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mà còn là hành trình giúp các chị em tìm thấy niềm vui, khẳng định sự tự chủ.

Và trong đó, những "nữ tài cam ShopeeFood" đã và đang lan tỏa tinh thần bền bỉ cùng nhiệt huyết đáng khâm phục với điều mình lựa chọn gắn bó.

Mỗi ngày cầm lái là một ngày ý nghĩa

Ban đầu có thể còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài ngày làm quen, nhiều người đã nhanh chóng bắt nhịp. Rồi cứ thế, mỗi chuyến xe là một trải nghiệm mới, giúp các nữ tài cam ngày càng vững vàng và thêm tự tin.

Tuy mới có thâm niên gần 2 năm nhưng Chị Huỳnh Mỹ Linh (TP.HCM) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với cột mốc đạt 11.000 đơn hàng. Thành tích ghi nhận một quá trình hoạt động chăm chỉ của chị khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục.

"Ở tuổi 51, tôi cũng sợ mình không làm được vì đâu biết gì về công nghệ. Thế rồi nghe cậu em động viên, tôi quyết định thử. Chuyến đầu tiên còn bỡ ngỡ, chuyến thứ hai quen dần, đến chuyến thứ ba là thành thạo. Tất nhiên, ai chẳng lo lắng lúc bắt đầu, nhưng tôi dặn lòng bản thân là lao động chính trong gia đình nên dù chậm cũng không được bỏ cuộc", chị Mỹ Linh bộc bạch.

Nhắc đến những khó khăn trong công việc, chị Mỹ Linh chỉ cười hiền và nói "cũng không đến nỗi". Bởi với chị, mỗi ngày cầm lái là một ngày ý nghĩa, giúp chị có thêm thu nhập ổn định để chăm lo cho người thân. "Làm lâu rồi cũng quen nhịp nên tôi chẳng ngại gì cả, chưa kể chạy nhiều thì được nhiều thôi"!

Với chị Mỹ Linh, tài xế ShopeeFood, mỗi ngày cầm lái là một ngày ý nghĩa

Giống chị Mỹ Linh, chị Trần Thanh Huyền (TP.HCM) cũng từng có thuở đầu e dè, nhưng vẫn lựa chọn đồng hành và gắn bó cùng ShopeeFood suốt 5 năm qua. Chị cho biết: "Nhiều người hỏi tôi sao không thử chọn một công việc nào khác mà ít phải di chuyển ngoài đường để đỡ cực. Tôi chỉ đáp mỗi nghề có điểm lợi và bất lợi riêng mà phải làm mới biết. Quan trọng là tôi yêu sự tự do của một tài xế công nghệ nên mới gắn bó lâu dài".

“Tôi yêu sự tự do của một tài xế công nghệ nên mới gắn bó lâu dài”, chị Trần Thanh Huyền, tài xế ShopeeFood

Chị Mỹ Linh hay chị Thanh Huyền chỉ là một vài trong số rất nhiều "nữ tài cam" tiêu biểu của ShopeeFood. Với tinh thần chuyên nghiệp và sự tận tâm trong công việc, họ đã góp phần khắc họa chân dung những người phụ nữ hiện đại chủ động và luôn nỗ lực với con đường mình đã chọn.

Viết tiếp hành trình tự chủ trong công việc, vững vàng trong cuộc sống

Khi mới bắt đầu, nhiều người có thể chưa hình dung hết những giá trị công việc này mang lại. Nhưng càng gắn bó, các nữ tài xế ShopeeFood càng cảm nhận rõ sự linh hoạt trong công việc, có thể làm chủ thời gian và duy trì thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, họ tìm thấy sự tự tin khi làm chủ cuộc sống và mỗi chuyến xe lại tiếp thêm động lực yêu nghề hơn mỗi ngày.

Từng trải qua nhiều nghề, chị Thanh Huyền cho rằng tài xế công nghệ là "chân ái" vì mang đến thu nhập ổn định và thoải mái nhất về tinh thần. Chạy đơn ngày nào, chị có tiền về tài khoản ngày đó để linh động trang trải các chi phí như tiền nhà, tiền học cho con...

Chị nói thêm: "Điều tôi thích nhất ở công việc này là ít áp lực, chỉ cần chăm chỉ là có thu nhập ổn định. Khi có đơn thì nhận, lúc rảnh có thể nghỉ ngơi hay lo việc nhà. Quan trọng là tôi được tự sắp xếp thời gian theo ý mình".

Trong hơn 5 năm đồng hành ShopeeFood, điều làm chị ấn tượng nhất là khoản hỗ trợ của công ty dành cho tài xế đợt dịch Covid-19, song song đó là những đãi ngộ, ghi nhận từ các chương trình chạy đơn xuyên suốt năm. Mới đây nhất, nhân dịp 20.10, ShopeeFood đã vinh danh 100 Tài xế nữ xuất sắc toàn quốc và tặng hàng trăm phần quà là phiên bản áo thun giới hạn cho các tài xế nữ tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Món quà ShopeeFood gửi đến các “nữ tài cam” nhân dịp 20.10 cũng chính là lời tri ân dành cho hành trình nỗ lực bền bỉ mỗi ngày

Còn với chị Mỹ Linh, nhìn lại chặng đường đã qua, chị cảm thấy hạnh phúc và chia sẻ: "Cuộc sống gia đình cải thiện nhiều lắm chứ. Thu nhập không còn thiếu trước hụt sau. Nhìn con muốn có thêm bộ đồng phục mới, hay muốn ăn gà rán, mình cũng mua được. Tôi biết ơn công việc này vì giúp bản thân làm chủ và tự tin cho con cuộc sống tốt hơn".

“Tôi biết ơn công việc này vì giúp bản thân làm chủ và cho con cuộc sống tốt hơn”, chị Huỳnh Mỹ Linh, tài xế ShopeeFood.

Sự kiên trì của những "nữ tài cam" được đáp lại bằng một cuộc sống ngày càng ổn định, trọn vẹn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui trong những hành động tử tế nhỏ bé mỗi ngày, và trong sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ ShopeeFood.

Những nữ tài xế ShopeeFood, có người chọn yêu nghề vì sự tự do, linh hoạt, giúp họ cân bằng giữa công việc và gia đình; có người lại gắn bó vì đảm bảo cuộc sống ổn định. Song tất cả đều có chung tinh thần kiên định, chủ động và lạc quan trong mọi tình huống. Để rồi, chính họ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên niềm tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể vững vàng viết nên câu chuyện của riêng mình bằng nỗ lực và đam mê.