Cầu đi bộ nghìn tỉ vượt sông Sài Gòn liên tục bị phá hoại rào chắn



Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn kết nối bến Bạch Đằng với Khu đô thị Thủ Thiêm do Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho trung tâm TP.HCM. Thế nhưng, ngay ở giai đoạn dần thành hình, công trình có giá trị 1.000 tỉ đồng lại liên tục vị các đối tượng phá hoại.

Hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách

Theo thông tin từ nhà đầu tư, thời gian qua, Nutifood và đơn vị thi công đã ghi nhận các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách. Ngay khi phát hiện, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục, thay mới các bảng bị hư hỏng nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày kể từ khi được thay mới, tình trạng vẽ bậy và cắt rách bảng thông tin tiếp tục tái diễn, có dấu hiệu mang tính cố ý và lặp lại nhiều lần. Đại diện Nutifood nhìn nhận hành động phá hoại này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công trình, diện mạo đô thị của thành phố cũng như uy tín của doanh nghiệp tài trợ.

Các bảng rào chắn bị hư hỏng còn gây mất mỹ quan khu vực

Rào chắn công trình biểu tượng mới của TP.HCM bị phá hoại tới nhếch nhác

"Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là công trình mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc, được Nutifood tài trợ với mong muốn đóng góp một biểu tượng mới cho TP.HCM, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, kết nối và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân. Do đó, những hành vi phá hoại nêu trên không chỉ xâm phạm tài sản mà còn đi ngược lại tinh thần chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại" - lãnh đạo Nutifood nhấn mạnh.

Bảng tên của nhà tài trợ cũng bị bôi bẩn, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của doanh nghiệp

Trước tình hình này, phía doanh nghiệp đã chính thức gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi phá hoại để xử lý theo quy định của pháp luật. Song song, Nutifood kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công cộng, giữ gìn mỹ quan đô thị và chung tay bảo vệ các công trình vì lợi ích chung của xã hội. Mọi hành vi phá hoại đều cần được lên án và xử lý nghiêm minh.

Đây không phải lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận tình trạng các dự án trọng điểm bị phá hoại. Nghiêm trọng nhất có thể kể đến dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từng bị mất cắp kẹp ray, cáp đồng và các đoàn tàu bị vẽ bậy tại depot Long Bình. Hiện nay, TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Do đó, các nhà thầu đều kỳ vọng nhận được sự phối hợp từ cơ quan chức năng, siết chặt công tác bảo vệ, tăng trường tuần tra các khu vực rào chắn dọc lộ trình thi công.







