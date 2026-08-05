Cầu đường Bình Tiên: Hạ tầng kết nối tạo động lực phát triển khu Nam TP.HCM

Phối cảnh tổng thể của dự án Cầu Bình Tiên

Mảnh ghép quan trọng của mạng lưới giao thông TP.HCM

Nằm trong chiến lược hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng của TP.HCM, dự án cầu đường Bình Tiên là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được đánh giá cao về tầm nhìn kết nối. Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ hình thành trục giao thông mới nối liền hai khu vực tây và nam thành phố. Hướng lưu thông này không chỉ tối ưu hóa mạng lưới đường bộ mà còn trực tiếp "chia lửa" áp lực giao thông cho các "điểm nóng" hiện hữu như cầu Chữ Y, đường Nguyễn Văn Cừ và Chánh Hưng.

Theo quy hoạch, công trình có chiều dài quy hoạch khoảng 3,2 km với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng. Lộ trình tuyến xuất phát từ Quận 6 cũ, băng qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, nối thẳng vào đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Dự án cầu đường Bình Tiên khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối mới

Tăng kết nối khu tây và khu nam thành phố

Một trong những vai trò nổi bật của Cầu đường Bình Tiên là rút ngắn thời gian kết nối giữa khu vực Chợ Lớn, Quận 6 cũ với Quận 8 cũ, huyện Bình Chánh cũ và khu nam TP.HCM. Việc hình thành thêm một trục giao thông song song giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải, logistics và giao thương hàng hóa giữa các khu vực.

Bên cạnh đó, tuyến đường này còn kết nối trực tiếp với các đại lộ Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh. Đây là hai trục giao thông huyết mạch của thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng liên hoàn.

Hạ tầng mở đến đâu, dư địa phát triển mở đến đó

Thực tế cho thấy tại nhiều đô thị lớn, các dự án hạ tầng thường đóng vai trò thúc đẩy quá trình giãn dân và mở rộng không gian phát triển. Khi khả năng kết nối được cải thiện, nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ cũng có xu hướng gia tăng, kéo theo sự phát triển của các khu dân cư và các hoạt động kinh tế dọc theo các tuyến giao thông mới.

Đối với khu nam TP.HCM, Cầu đường Bình Tiên được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho những khu vực sở hữu lợi thế kết nối, đặc biệt là các vị trí gần các trục Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Linh - Phạm Thế Hiển.

Đường Bình Tiên hiện hữu giao với đại lộ Võ Văn Kiệt hiện nay

Góc nhìn dành cho người mua bất động sản

Dù hạ tầng là yếu tố quan trọng, các chuyên gia cho rằng người mua không nên chỉ dựa vào thông tin quy hoạch khi đưa ra quyết định. Một sản phẩm có tiềm năng thường cần hội tụ nhiều yếu tố như vị trí kết nối thuận tiện, pháp lý minh bạch, khu dân cư hiện hữu và khả năng xây dựng ngay. Đây là những tiêu chí giúp gia tăng giá trị sử dụng cũng như hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư hoặc an cư.

Tại khu vực gần chợ Bình Điền, một số sản phẩm đất nền đang thu hút sự quan tâm nhờ nằm gần hướng kết nối của Cầu đường Bình Tiên, đồng thời sở hữu lợi thế tiếp cận nhanh các đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và Phạm Thế Hiển. Với pháp lý rõ ràng, phân khúc này được nhiều khách hàng lựa chọn để tích sản hoặc chuẩn bị kế hoạch an cư trong tương lai.

Sản phẩm đất nền đang thu hút sự quan tâm nhờ nằm gần hướng kết nối của Cầu đường Bình Tiên NGUỒN: KDC PHÚ LỢI