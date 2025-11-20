Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cầu đường Nguyễn Khoái, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 2 TP.HCM... đồng loạt khởi công

Hà Mai
20/11/2025 08:57 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khởi công và khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự kiến, loạt dự án này sẽ khởi công, khánh thành vào ngày 19.12.

Phối cảnh dự án cầu đường Nguyễn Khoái chuẩn bị khởi công

Theo đó, danh mục các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa đăng ký khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên; Tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương); Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật); Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi, quận 8 cũ.

Một số công trình giao thông có ý nghĩa lớn, được người dân TP.HCM mong mỏi từ lâu cũng sẽ khởi công dịp này, như: Hai đoạn Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng); Dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1; Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Q.1 - Q.4 - Q.7 cũ).

Ngoài ra, thành phố sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn 30,5 km trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình).

Danh mục các dự án nhóm B đăng ký khởi công, khánh thành bao gồm 7 công trình: Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2; Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP; Nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu; Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2); Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi; Xây dựng mới Trung tâm Chuyên sâu bệnh nhiệt đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1; Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Bên cạnh đó, hai công trình xây dựng công viên Thạnh Lộc và xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 trên đường Hoài Thanh, phường Phú Định thuộc các dự án nhóm C cũng đăng ký khởi công, khánh thành vào dịp này.

UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư khẩn trương, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình tổ chức lễ khởi công và khánh thành các công trình, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp các chủ đầu tư hướng dẫn, triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM cầu đường Nguyễn Khoái vành đai 3 dự án
