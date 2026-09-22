Cậu học trò người Ê Đê mong có tiền chữa bệnh

Cậu học trò đáng thương

Dù rất muốn đi học, nhưng sau phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng, Y Vơ Niê vẫn không thể tự chủ đại tiện. Trong tình cảnh này, chiếc bỉm trở thành vật bất ly thân. Giờ đây em cần được phẫu thuật, điều trị tiếp tại bệnh viện chuyên sâu, nhưng gia đình nghèo không biết lấy đâu ra tiền để đưa em vào TP.HCM.

Trong căn nhà cũ kỹ của bà ngoại H Lik Niê (67 tuổi), Y Vơ Niê ngồi lặng lẽ. Căn nhà chẳng có gì đáng giá. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Y Vơ Niê là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cha mẹ em ly hôn khoảng 4 năm trước. Mẹ em là chị H Liễu Niê phải đi làm thuê để kiếm sống. Hôm chúng tôi đến, chị vẫn chưa về.

Y Vơ Niê và bà ngoại Ảnh: Quang Viên

Ở tuổi lên 9, Y Vơ Niê đáng lẽ phải tung tăng đến trường mỗi ngày, nhưng tình trạng bệnh khiến em không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Theo giấy chứng nhận phẫu thuật của bệnh viện, nơi Y Vơ Niê khám chữa bệnh ban đầu, em nhập viện ngày 31.10.2025 và ra viện ngày 28.11.2025. Em được chẩn đoán hậu môn tầng sinh môn trước (hay còn gọi là hậu môn lạc chỗ phía trước/dị tật hậu môn trước - PV), cần được phẫu thuật điều trị dị tật "một thì".

Sau ca mổ, gia đình hy vọng cuộc sống của em sẽ thay đổi. Y Vơ Niê được tập đi tiêu, tập làm quen với chức năng đại tiện. Nhưng thời gian sau phẫu thuật, em vẫn không thể tự đi tiêu một cách chủ động, khiến phải mặc bỉm thường xuyên.

Với một đứa trẻ 9 tuổi, đó không chỉ là bất tiện về thể chất, mà còn là sự mặc cảm, nỗi sợ bị bạn bè nhìn thấy, là những lần phải rời lớp học giữa chừng.

Các tài liệu y khoa cho thấy trẻ bị dị tật hậu môn trực tràng có thể tiếp tục gặp táo bón, són phân hoặc rối loạn đại tiện sau phẫu thuật. Một số trường hợp cần chương trình quản lý đại tiện chuyên biệt. Những trường hợp có bất thường giải phẫu có thể được đánh giá để cân nhắc can thiệp phẫu thuật tiếp theo.

Y Vơ Niê mong hết bệnh hoàn toàn, không còn mang bỉm để được đi học như bạn bè cùng trang lứa Ảnh: Quang Viên

Phải phẫu thuật lại nhưng không có tiền

Với tình trạng bệnh của Y Vơ Niê, gia đình cho biết em cần được phẫu thuật lại. Người thân mong muốn đưa em vào các bệnh viện lớn ở TP.HCM để được các bác sĩ chuyên sâu về dị tật hậu môn trực tràng thăm khám, đánh giá và điều trị. Nhưng từ căn nhà nghèo ở Đắk Lắk đến TP.HCM là một chặng đường dài. Tiền xe, tiền ăn ở, chi phí khám chữa bệnh và những khoản phát sinh trong quá trình điều trị đều là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Y Vơ Niê mong một ngày được tự đi tiêu như những đứa trẻ khác, không phải mặc bỉm quanh năm, mong có thể ngồi trọn một buổi học mà không thấp thỏm lo sợ; mong được đến trường mỗi ngày, được học cùng anh trai và bạn bè. Khi nói về chuyện học, mắt Y Vơ Niê vẫn ánh lên một niềm hy vọng. Đằng sau ánh mắt ấy là một tuổi thơ đang bị căn bệnh giữ lại.

Một cuộc phẫu thuật có thể là cơ hội để thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Nhưng với Y Vơ Niê, trước khi có được cơ hội ấy, gia đình em cần một bàn tay sẻ chia. Bởi điều cậu bé mong mỏi là một ngày được bỏ chiếc bỉm, tự tin bước vào lớp và trở lại làm một đứa trẻ bình thường.