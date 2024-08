Cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông: Tưởng nhớ người mất, kêu gọi nâng cao ý thức an toàn

Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 tại Tổ đình chùa Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức diễn ra từ ngày 30 đến 31.8.

Đại lễ với nhiều nghi lễ Phật giáo cầu siêu tưởng niệm người đã mất, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội về những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông gây ra để kêu gọi mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Ban tổ chức đã thiết trí linh đài và bài vị cho các nạn nhân tai nạn giao thông của 63 tỉnh, thành trên cả nước, cử người đại diện lễ bái cầu nguyện.

Tham dự chương trình có đông đảo chư tôn giáo phẩm T.Ư GHPGVN, tăng ni phật tử trong cả nước; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo Ban ATGT quốc gia cùng các thành viên trong Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo các cấp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra hơn 16.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 7.000 người, bị thương hơn 12.000 người (trong đó, trên đường bộ xảy ra hơn 15.900 vụ, làm chết 6.987 người). Riêng trong tháng 8, cả nước xảy ra hơn 1.800 vụ, làm chết 873 người, bị thương 1.272 người.

Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 được tổ chức nhằm cầu nguyện và bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông.

Qua đó, gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông; kêu gọi các cơ quan hữu quan của nhà nước từ T.Ư đến địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT.