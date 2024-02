Cầu thủ đội tuyển Iran 'gây chiến' với CĐV Qatar sau trận thua

Theo trang Hamshahri Online, kết thúc trận đấu nhiều cầu thủ của đội tuyển Iran đã gục ngã và bật khóc. Trái ngược với đó, các cầu thủ của đội tuyển Qatar đã chạy đến các khán đài và ăn mừng một cách sung sướng. Quá cay đắng trước những hình ảnh này, 4 cầu thủ gồm Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh và Mohammad Mohebi đã chạy đến xô xát với các cầu thủ của đội tuyển Qatar và gây hấn với CĐV có mặt trên sân Al Thumama. Rất may là lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, đưa toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Iran vào đường hầm.

“Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Amir Ghalenoei đứng một góc, choáng váng rồi đi vào phòng thay đồ. Ông ta dường như chẳng còn một cảm xúc gì khi đội tuyển Iran thua trận bàng hoàng trước Qatar. Trái ngược với đó, Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh và Mohammad Mohebi lại có hình ảnh xấu hổ. Họ xô xát, chửi mắng CĐV đối phương. Thực tế, khi trận đấu diễn ra, những tranh cãi đã xuất hiện nhưng hình ảnh không đẹp một lần nữa lại xuất hiện vào cuối trận. Chúng ta đã thua cả trong và ngoài sân cỏ. Một hình ảnh xấu hổ. Rất may khi ấy hầu hết những phương tiện truyền thông đã dừng trực tiếp”, trang Hamshahri Online mô tả.

Tiền đạo Mehdi Taremi (áo trắng) gây hấn với CĐV của Qatar REUTERS

Trong khi đó, trang Kooora tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là do CĐV Qatar liên tục huýt sáo và la mắng đội tuyển Iran. Tiền đạo Mehdi Taremi đã tiến về khán đài và yêu cầu họ im lặng. Thậm chí, tiền đạo số 9 của đội tuyển Iran còn đòi trèo lên khán đài, gây chuyện với CĐV Qatar.

Đối mặt với chỉ trích, Mehdi Taremi lên tiếng: "Đây là những vấn đề ngoài lề. Trong bóng đá có thắng có thua, chúng ta ăn mừng nhưng không thể thiếu tôn trọng đối thủ. Nhiều lời lẽ xúc phạm đã liên tục xuất hiện khiến chúng tôi tổn thương. Vì sự tôn trọng dành tất cả người dân Iran cũng như cho các đồng đội, tôi đã phải phản ứng".

Hình ảnh hỗn loạn xảy ra trên sân Al Thumama REUTERS

Các cầu thủ của đội tuyển Qatar cũng đã cố gắng ngăn cản Mehdi Taremi REUTERS

Trước sự việc này, trang Khabar Varzeshi của Iran lo lắng: “Trái ngược với sự tự hào khi thắng trận của đội tuyển Qatar, các cầu thủ của đội tuyển Iran lại để lại hình ảnh xấu bằng cách gây hấn với CĐV. Rất may là lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước mắt, đội tuyển Iran đã bị loại khỏi Asian Cup 2023. Chúng ta thất bại ở bán kết và bỏ lỡ cơ hội vô địch. Tuy nhiên, nỗi đau ấy có thể tăng lên nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á quyết định điều tra về vụ việc sau trận. Những án phạt bổ sung có thể xuất hiện khi từng hành động của nhóm cầu thủ Iran được những người giám sát ghi lại. Có lẽ người dân Iran hiểu được cảm giác cay đắng khi thua cuộc nhưng đó là những hành động bộc phát, xấu hổ và không nên xuất hiện”.