Cầu thủ sinh viên ghi siêu phẩm và 2 kiến tạo, tiết lộ điều bất ngờ

Đội Trường ĐH Văn Hiến đã từng góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2024. Đến với mùa giải lần này, đội Trường ĐH Văn Hiến được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu nhóm 1 và tiến vào vòng play-off, cạnh tranh suất dự vòng chung kết giải. Ở trận ra quân gặp đội Trường ĐH Luật TP.HCM, đội Trường ĐH Văn Hiến đã chứng minh bản lĩnh, khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

1 bàn thắng, 2 kiến tạo

Trong chiến thắng ngày xuất trận của đội Trường ĐH Văn Hiến, không thể không nhắc đến Nguyễn Minh Trí. Cầu thủ sinh năm 2005 đã in dấu giày trong cả 3 bàn thắng, khi đóng góp 1 pha lập công và 2 kiến đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Quan trọng hơn, Minh Trí chính là người đã khai thông thế bế tắc ở phút 30, mở ra một kết quả thuận cho đội Trường ĐH Văn Hiến. Phút 30, Minh Trí bứt tốc dọc biên phải và bất ngờ tung ra cú sút đưa bóng lượn với quỹ đạo rất khó và đi vào góc xa, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn.

Nguyễn Minh Trí (trái) in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của đội Trường ĐH Văn Hiến, trong trận thắng 3-0 trước đội Trường ĐH Luật TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau trận đấu, Nguyễn Minh Trí tiết lộ đầy hài hước về siêu phẩm của mình: "Bàn thắng đầu tiên có được là do may mắn. Trong tình huống, em nhận banh của đồng đội, chạy sát biên và có ý định tạt sệt vào trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi nhanh quá, em hơi rướn và tạt vào hơi bổng, nhưng may mắn là bóng đi vào khung thành và mở tỷ số cho đội Trường ĐH Văn Hiến".

Chàng sinh viên năm nhất của ngành Quản trị nhân lực (Trường ĐH Văn Hiến) cho biết anh và toàn đội rất vui sướng khi giành trọn 3 điểm ở trận đấu đầu tiên. Minh Trí cũng khẳng định đội Trường ĐH Văn Hiến sẽ tiếp tục tập trung cao độ cho chặng đường sắp tới: "Những trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn, và mỗi trận đều như chung kết, phải cố gắng từng trận. Ở nhóm này, tất cả đội đều ngang bằng, không chênh lệch nhiều. Trong đó, đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM là tập thể mạnh, tận dụng cơ hội tốt và phối hợp nhuần nhuyễn".

Minh Trí (trái) có lối đá khá tốc độ và kỹ thuật. Anh đã khai thông bế tắc cho đội Trường ĐH Văn Hiến bằng một siêu phẩm... may mắn ẢNH: NHẬT THỊNH

Niềm vui của các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến khi giành 3 điểm ngày ra quân ẢNH: NHẬT THỊNH

"Con làm được rồi"

Trong niềm vui chiến thắng, Nguyễn Minh Trí cho biết quê ở Tiền Giang nên gia đình không lên xem trực tiếp, nhưng ba mẹ luôn đón chờ đến giờ con trai thi đấu để cổ vũ qua màn ảnh nhỏ. "Gia đình luôn động viên em thi đấu hết mình. Bây giờ, khi có điện thoại, tôi sẽ gọi về cho ba mẹ và thông báo về chiến thắng của đội, cũng như bản thân đã ghi bàn. Tôi muốn nói với ba mẹ là: con làm được rồi".

Tại nhóm 2 của bảng E - vòng loại khu vực TP.HCM, đội Trường ĐH Văn Hiến lần lượt chạm trán đội Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Ở lượt trận thứ 2, đội Trường ĐH Văn Hiến sẽ gặp đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vào lúc 15 giờ ngày 3.1, trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.