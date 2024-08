Cầu thủ Việt kiều chất lượng gia nhập V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn

Jason Pendant Quang Vinh không phải là cầu thủ xa lạ với người hâm mộ bóng đá VN. Trước đây, hậu vệ sinh năm 1997 từng chơi trong màu áo của Quevilly Rouen, CLB đang chơi bóng tại Ligue 2 (Pháp). Nên nhớ, ở mùa bóng năm 2023, Jason Pendant Quang Vinh đã ra sân 33 trận ở Ligue 2 cho đội Quevilly Rouen, trong khi Quang Hải chỉ đá chính 2 trận ở Ligue 2 trong màu áo của Pau FC. Đẳng cấp của Jason Pendant Quang Vinh là điều không cần bàn cãi khi anh từng được triệu tập vào thành phần đội tuyển U.17 Pháp. Sau khi gia nhập đội Công an Hà Nội, phía đội bóng ngành công an cũng cam kết sẽ hỗ trợ Jason Pendant Quang Vinh sớm nhập quốc tịch để dự AFF Cup 2024 nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào thành phần đội tuyển VN.



Jason Pendant Quang Vinh trong buổi lễ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội CLB CAHN

Ngoài ra, mới đây cầu thủ trẻ Việt kiều New Zealand, Kaelin Nguyễn Trương Khôi (sinh năm 2003), đã đến thử việc tại CLB Hải Phòng. Mùa giải 2023 - 2024, Kaelin Nguyễn Trương Khôi khoác áo CLB Wellington Phoenix, đội bóng thi đấu tại giải vô địch quốc gia New Zealand và đã ra sân 20 trận, thi đấu 1.419 phút. Trung bình mỗi trận, Trương Khôi thi đấu hơn 70 phút. Anh có 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận. Kaelin Nguyễn Trương Khôi thi đấu ở vị trí tiền đạo và có thể hình rất tốt (cao 1,86 m). Điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ, khả năng xoay xở và chọn vị trí dứt điểm tốt. Hiện trên trang Transfermarkt, Trương Khôi có giá khoảng 150.000 euro. Bố của Kaelin Nguyễn Trương Khôi rất muốn con trai về VN thi đấu và cống hiến. Hiện tại, gia đình đang rất tích cực hoàn tất quá trình nhập tịch cho anh.

Sự xuất hiện của Jason Pendant Quang Vinh và Kaelin Nguyễn Trương Khôi đang mở ra nhiều tín hiệu mới cho đội tuyển VN nói riêng và bóng đá VN nói chung. Bởi cùng với Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang hay Đặng Văn Lâm vẫn đang chứng minh giá trị tại V-League, đây chính là cơ hội tốt để tạo ra một làn sóng cầu thủ Việt kiều chất lượng khoác áo đội tuyển VN trong tương lai. Hiện một số cầu thủ Việt kiều trẻ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu rất hay mà VFF có thể tìm cách liên hệ như Ibrahim Maza (18 tuổi, đang chơi tại Bundesliga 2) hoặc Aymeric Faurand-Tournaire (20 tuổi, đang chơi tại Ligue 2)…

Hiện xu hướng nhập tịch cầu thủ giờ đã không còn quá xa lạ với các quốc gia trên thế giới. Nó giúp nhiều đội tuyển mạnh hơn và tăng sức cạnh tranh. Trường hợp của Indonesia trong giai đoạn gần đây chính là ví dụ điển hình. Bóng đá VN có lẽ cũng không nằm ngoài xu hướng này, chỉ có điều làm sao chúng ta có thể thu hút và sở hữu được những cầu thủ thật sự chất lượng, có chuyên môn cao và nhất là tuổi còn trẻ để cống hiến lâu dài cho đội tuyển quốc gia. Đó chính là cách làm hợp lý giúp đội tuyển VN mạnh lên để có thể cạnh tranh ở các đấu trường từ khu vực đến châu lục.