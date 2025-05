Cầu thủ Việt kiều: Nguồn lực dự trữ chất lượng cho tương lai

A DOU M INH LÊN TIẾNG

Trong số cầu thủ Việt kiều đang chơi tại V-League, Cao Pendant Quang Vinh nổi bật hơn cả. Cầu thủ sinh năm 1997 từng khoác áo U.18 và U.16 Pháp, có 8 năm chơi bóng ở Pháp (Ligue 2) và Mỹ (MLS). Quang Vinh đã chứng minh đẳng cấp với 29 trận chơi cho CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) mùa này và sáng cửa được triệu tập lên đội tuyển VN cho trận gặp Malaysia (diễn ra vào ngày 10.6).

Adou Minh (trái) và Quang Vinh là những hậu vệ được đánh giá rất chất lượng ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, trong trận CLB CAHN gặp Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League (diễn ra tối 9.5), Quang Vinh chỉ đóng vai phụ. Màn trình diễn ấn tượng nhất trên sân thuộc về một cầu thủ Việt kiều Pháp khác, đó là Adou Minh bên phía Hà Tĩnh. Trung vệ mang trong mình hai dòng máu VN và Pháp đã phòng ngự vững chắc, ngăn chặn hiệu quả hàng công của CLB CAHN. Anh đọc tình huống tốt, tranh chấp dũng mãnh, trong đó có pha ngăn cản quan trọng đối với Văn Đức ở hiệp 2. Với màn trình diễn như một ngoại binh thực thụ, Adou Minh cùng đồng đội khiến CLB CAHN chỉ có thể tạo cơ hội một cách nhỏ giọt. Thậm chí trong hiệp 2, thủ môn đội Hà Tĩnh gần như không phải cứu thua.

"Cậu ấy là gương mặt rất thú vị và chất lượng", Quang Vinh đánh giá khi nhìn vào bản thành tích 9 năm lăn lộn trong làng bóng đá Pháp của Adou Minh. Cầu thủ sinh năm 1997 trưởng thành từ CLB Grenoble, đội bóng từng viết câu chuyện cổ tích trong làng bóng đá Pháp khi vươn lên chơi bóng tại

Ligue 1 năm 2008 dù có ngân sách eo hẹp. Adou Minh chọn về VN thử sức với điểm đến là CLB Hà Tĩnh đầu mùa này. Đến nay, đó là lựa chọn chính xác của trung vệ 28 tuổi. Tại đội bóng được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và có tầm vóc vừa phải như Hà Tĩnh, Adou Minh được trao cơ hội đá chính. Đến nay, trung vệ Việt kiều Pháp đã đá 18 trận, trận nào cũng đá từ đầu đến cuối. Nhờ "bức tường" Adou Minh, CLB Hà Tĩnh mới chỉ thủng lưới 14 bàn từ đầu giải, là 1 trong 2 đội phòng ngự tốt nhất V-League mùa này.

Đội có thành tích phòng ngự tốt như Hà Tĩnh là CLB Nam Định, cũng có một Việt kiều Pháp trong đội hình là Kevin Phạm Ba, sinh năm 1994, cũng từng được đào tạo ở CLB Sochaux giống Cao Pendant Quang Vinh. Thiệt thòi của Phạm Ba khi đến VN là anh phải "tập chay" trong gần 1 tháng do có phát sinh tranh chấp liên quan đến đội bóng cũ. "Quãng thời gian đó rất phức tạp và khó khăn. Tôi luôn ở trạng thái có thể phải thu xếp hành lý trở về Pháp do vấn đề từ CLB cũ. Rất may, CLB Nam Định đã giải quyết ổn thỏa. Giờ tôi có thể yên tâm tập trung chơi bóng", Kevin Phạm Ba khẳng định.

Hậu vệ này đã ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League khi vô lê tung lưới CLB Hà Nội, giúp Nam Định thắng giòn giã 3-0 để mở toang cánh cửa vô địch. Quang Vinh nhận xét: "Tôi biết rõ Phạm Ba. Anh ấy rất nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ thuật". Sau thời gian đầu khó khăn, hậu vệ 31 tuổi đang hòa nhập rất tốt và có thể trở thành mảnh ghép quan trọng của CLB Nam Định mùa tới.

S ÁNG CỬA LÊN đội TUYỂN

Trong số các hậu vệ Việt kiều Pháp, Cao Pendant Quang Vinh đã có quốc tịch VN và đủ điều kiện lên đội tuyển ở đợt tập trung này. Adou Minh và Kevin Phạm Ba vẫn đang ở trạng thái chờ. Adou Minh chia sẻ: "Gia đình đang nỗ lực làm thủ tục cho tôi. Trong thời gian này, tôi muốn chơi thật tốt, như vậy mới có cơ hội được triệu tập khi có quốc tịch". Kevin Phạm Ba đồng quan điểm: "Tôi đã nộp các giấy tờ liên quan. Tôi sẽ kiên trì thể hiện bản thân trong lúc chờ đợi được trở thành công dân VN".

Những ngôi sao Việt kiều gần nhất như Nguyễn Filip, Quang Vinh đều cần từ 7-9 tháng để có quốc tịch VN, tính từ thời điểm về nước thi đấu. Với Adou Minh hay Kevin Phạm Ba, thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào tiến độ và giấy tờ. Các CLB sẽ đề xuất, sau đó Liên đoàn Bóng đá VN trình lên Cục TDTT, Bộ VH-TT-DL rồi Bộ Tư pháp để hỗ trợ cầu thủ trở thành công dân VN.

Lúc này, cả Phạm Ba và Adou Minh đều đang học tiếng Việt, trước tiên để nghe hiểu khẩu lệnh giao tiếp trên sân, sau đó hòa nhập sâu hơn vào cuộc sống, trải nghiệm văn hóa VN. Đó là con đường những cầu thủ Việt kiều trước đây từng đi. Trong 6 tháng đến 1 năm tới, nếu Phạm Ba và Adou Minh có quốc tịch, HLV Kim Sang-sik sẽ đủ nguyên liệu để xây dựng hàng thủ mang đậm chất Pháp cho đội tuyển VN.