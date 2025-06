Cầu thủ Việt kiều sẽ giúp U.23 Việt Nam đẳng cấp hơn

Tiềm năng được khẳng định

Viktor Lê và Bùi Alex là những gương mặt Việt kiều hiếm hoi có tên trong danh sách sơ bộ U.23 VN chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik dự tính loại 12 cầu thủ để chốt danh sách 23 gương mặt chính thức, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, các cầu thủ Việt kiều không dễ trụ lại.

Cả hai đã chứng tỏ tiềm năng trong các đợt tập trung trước đây. Với Viktor Lê, hành trang 24 trận ở V-League mùa này (14 trận đá chính) cùng ấn tượng tốt ở giải U.23 quốc tế diễn ra hồi tháng 3 đã cho thấy cầu thủ sinh năm 2003 là "hạt giống" chất lượng.

Bùi Alex và Viktor Lê (ảnh phải), 2 cầu thủ Việt kiều trong danh sách sơ bộ U.23 VN ẢNH: VFF - MINH TÚ

Theo HLV phó Đinh Hồng Vinh, Viktor Lê có sự nhạy bén, xông xáo, lối chơi giàu năng lượng trong vai trò tiền đạo lệch phải ở sơ đồ 3-4-3. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng Viktor Lê pressing rất nhiệt, không ngại va chạm và luôn đá máu lửa. Đó là tinh thần cần có của một cầu thủ trẻ. Đồng thời, cầu thủ gốc Nga xử lý bóng tương đối gọn gàng, thích hợp với lối đá luân chuyển bóng nhanh mà HLV Kim Sang-sik dự kiến xây dựng cho U.23 VN.

Còn Bùi Alex khá đa năng khi đá được nhiều vị trí trên hàng công như trung phong, tiền đạo cánh hay tiền đạo lùi. Bùi Alex sinh năm 2005 tại CH Czech. Anh cao 1,78 m, đang thi đấu cho đội trẻ của Bohemians Praha 1905 tại giải hạng ba CH Czech. Tài năng trẻ này có tư duy phát triển bóng hiện đại, cũng như thể hình tốt nhờ được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu. Chỉ sau 1 tuần tập luyện, anh đã được ra sân ở trận giao hữu nội bộ giữa đội tuyển VN và U.23 VN. Dù chạm bóng chưa nhiều nhưng Bùi Alex đã có trải nghiệm quý. Anh là "em út" ở U.23 VN, được trao gửi niềm tin khi còn trẻ.

Tuy nhiên, Viktor Lê và Bùi Alex mới chỉ đang ở mức cạnh tranh vị trí. Về chuyên môn, cả hai chưa vượt trội phần còn lại. Viktor Lê đã chơi ở V-League 3 năm, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức "đủ dùng" trong tập thể đội Hà Tĩnh do HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt, mà chưa có đột phá lớn.

Bùi Alex thì thiếu trải nghiệm với bóng đá VN do chỉ chơi bóng ở CH Czech. Mà thực tế đã chứng minh những cầu thủ trở về từ CH Czech như Mạc Hồng Quân trước đây hay Andrej Nguyễn An Khánh hiện tại đều chỉ ngang tầm, thậm chí kém hơn (với trường hợp của An Khánh) cầu thủ nội.

Còn về kinh nghiệm, rõ ràng bộ đôi Việt kiều này khó sánh bằng những cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia như Thái Sơn, Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Vĩ Hào (sẽ trở lại vào cuối năm nay) hay Văn Trường.

Chăm bẵm từ gốc

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Bóng đá VN sẽ không nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia, mà có chiến lược phát triển cầu thủ cụ thể, trong đó lấy lứa trẻ làm nòng cốt. Các đội U.23, U.20, U.17 VN đều được đầu tư tập huấn trong nước và quốc tế, đá các giải giao hữu để nâng cao trình độ. Trong đó, thời gian qua U.23 VN và U.17 VN đá giao hữu tại Trung Quốc và tiến bộ rõ rệt".

Lứa trẻ, đặc biệt là U.23, sẽ tiếp tục là bệ phóng cho đội tuyển VN, với độ tuổi gần sát để bước lên ngưỡng đội tuyển. Với nhân sự hiện tại, U.23 VN chưa thể dựa nhiều vào nguồn cầu thủ Việt kiều mà chủ yếu chờ đợi ở những nội binh được đào tạo trong nước. Tin vui cho HLV Kim Sang-sik là thế hệ cầu thủ sinh năm 2003 - 2004 đã bộc lộ phần nào tiềm năng ở các đợt tập trung, giải đấu giao hữu, dẫu rằng còn thiếu thành tích cụ thể để chứng tỏ năng lực.

Nói vậy không có nghĩa cầu thủ Việt kiều đuối sức trong cuộc cạnh tranh. Bởi như đã đề cập, tuy còn rào cản ngôn ngữ (cả Viktor Lê và Bùi Alex chưa nói sõi tiếng Việt, chủ yếu vẫn dùng tiếng Anh), chưa thích nghi được với thời tiết cùng văn hóa và lối sống ở VN, nhưng cả hai đều khát khao thể hiện mình, tập luyện chuyên nghiệp và có tinh thần cầu tiến.

Ông Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 VN sẽ nỗ lực để Viktor Lê và Bùi Alex thích nghi. Còn Bùi Alex chia sẻ, các cầu thủ đã cởi mở, hỗ trợ anh rất nhiều trong sinh hoạt và tập luyện. Đó là nền móng tốt để các cầu thủ Việt kiều gần gũi hơn với tập thể. Nếu cả hai có chỗ đứng, cầu nối để các tài năng trẻ Việt kiều về nước cống hiến sẽ mở ra.

Đội tuyển VN đã mở cửa với cầu thủ Việt kiều được hơn một thập niên. Nhiều gương mặt đã trở về cống hiến cho quê hương như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Adriano Schmidt, Cao Pendant Quang Vinh, Michal Nguyễn… Không phải ai cũng thành công, nhưng phải đi thì mới có đường. Trong bối cảnh Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, hay thậm chí Campuchia đang rốt ráo tuyển mộ cầu thủ mang nửa dòng máu nước ngoài, bóng đá VN cần chắt lọc những gương mặt Việt kiều chất lượng và yêu nước ngay từ khi còn trẻ, nhằm bồi dưỡng cho đội tuyển quốc gia sau này.