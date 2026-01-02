Cầu Tôn Đông Á 3, nhịp cầu nhân ái mở lối tương lai nơi vùng xa

Những cây cầu của sự chung tay và sẻ chia

Kể từ nay, hình ảnh chiếc cầu cũ kỹ đã lùi về quá khứ. Thay vào đó là sự hiện diện của một cây cầu mới hiện đại và an toàn: Cầu Tôn Đông Á 3. Cầu được xây dựng với tổng kinh phí 345 triệu đồng, trong đó ông bà Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á tặng 195 triệu đồng. Công trình có chiều dài 35m, rộng 2.5m, tải trọng 1 tấn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và đặc biệt là con đường đến trường an toàn cho các em học sinh mỗi ngày.

Cầu Tôn Đông Á 3 là công trình cầu nông thôn thứ 3 mang tên “Tôn Đông Á” của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á

Tại buổi lễ, về phía Tôn Đông Á, ông Đoàn Vĩnh Phước - Tổng giám đốc đại diện cho ông bà Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT cũng đã tham dự và chia sẻ niềm vui cùng chính quyền và bà con địa phương. Theo ông Đoàn Vĩnh Phước, Cầu Tôn Đông Á 3 được xây dựng từ sự thấu hiểu những khó khăn thực tế của người dân địa phương, đặc biệt là nhu cầu đi lại an toàn trên con đến trường của các em học sinh. Công trình tuy không lớn về quy mô, nhưng mang theo tâm huyết và trách nhiệm xã hội "cùng xây cuộc sống xanh" mà Tôn Đông Á nói chung cũng như cá nhân ông bà Nguyễn Thanh Trung nói riêng luôn kiên định theo đuổi trong suốt quá trình hoạt động và phát triển công ty.

Đại diện Công ty CP Tôn Đông Á, ông Đoàn Vĩnh Phước - Tổng giám đốc phát biểu tại lễ khánh thành

Không dừng lại ở việc trao tặng một công trình giao thông ý nghĩa, nhân dịp này vợ chồng ông Nguyễn Thanh Trung còn dành tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt, như một lời động viên thiết thực để các em vững tin tiếp bước trên con đường tri thức.

Những phần quà yêu thương từ Tôn Đông Á được ông Đoàn Vĩnh Phước - Tổng giám đốc trao tay các em nhân dịp chào đón năm mới

Lan tỏa yêu thương - Tiếp sức cộng đồng

Đồng hành ở hành trình lan tỏa yêu thương của Tôn Đông Á trong nhiều hoạt động thiện nguyện, Công ty TNHH Thép Quốc Chương - nhà phân phối của Tôn Đông Á đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng. Là một trong những đơn vị phân phối các sản phẩm tôn dân dụng và công trình có quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Long (khu vực tỉnh Bến Tre cũ) và các vùng lân cận. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, thương hiệu Quốc Chương khẳng định được sự phát triển ngày càng lớn mạnh và nâng tầm vị thế trong khu vực. Quốc Chương không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn góp phần trong việc nâng cao đời sống người dân, thắp lên niềm hy vọng và sẻ chia.

Nhà máy tôn Quốc Chương tọa lạc tại ấp Lương Thuận, xã Châu Hòa (Vĩnh Long)

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó giám đốc Công ty TNHH Thép Quốc Chương, nhà phân phối của Tôn Đông Á cũng đã tham dự buổi lễ và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Yến chia sẻ, những hoạt động vì cộng đồng như xây dựng cầu - đường nông thôn hay hỗ trợ các gia đình chính sách góp phần tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Thép Quốc Chương, nhà phân phối của Tôn Đông Á, bà Nguyễn Thị Yến – Phó giám đốc (bên phải ngoài cùng) và bà Nguyễn Hương Lan (bên trái ngoài cùng) gửi tặng các phần quà đến bà con

Qua sự đồng hành này, Công ty TNHH Thép Quốc Chương mong muốn cùng Tôn Đông Á tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, để ngày càng có thêm nhiều công trình, nhiều hành động thiết thực được thực hiện, góp phần kết nối yêu thương và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Những thành tựu mà Tôn Đông Á đạt được trong hành trình 27 năm phát triển bền cững, có những đóng góp vô cùng quý giá từ quý khách hàng và đối tác

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau" - sự hiện diện và đồng hành của quý khách hàng và đối tác Tôn Đông Á trong nhiều hoạt động thiện nguyện của công ty chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội 'cùng xây cuộc sống xanh' được lan tỏa từ doanh nghiệp đến cộng đồng", bà Nguyễn Thị Yến bộc bạch.

Cầu Tôn Đông Á - hành trình "nối những bờ vui" yêu thương bền bỉ suốt 27 năm qua

Với vợ chồng ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á, cầu Tôn Đông Á 3 không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của lòng nhân ái được bồi đắp qua từng nhịp cầu. Đó là hành trình bền bỉ suốt 27 năm, từ việc "che chở vật chất" đến "che chở tinh thần", góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Đông đảo bà con địa phương đến tham dự chương trình

Tính đến nay, Tôn Đông Á đã đồng hành xây dựng 12 cây cầu và 18 tuyến đường trên khắp cả nước, với tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng. Riêng tại tỉnh Vĩnh Long gồm 4 cây cầu và 9 tuyến đường, cầu Tôn Đông Á 3 chính là công trình thứ 13 tiếp tục nối dài chuỗi những công trình mang giá trị nhân văn sâu sắc, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục địa phương.

Trách nhiệm xã hội không chỉ là một cam kết, mà là “mắt xích” gắn liền với sứ mệnh phát triển của Tôn Đông Á

Tôn Đông Á tin rằng, mỗi cây cầu hoàn thiện hôm nay sẽ là nền tảng cho những ước mơ ngày mai - nơi những nhịp cầu yêu thương tiếp tục được nối dài đến khắp mọi miền đất nước.