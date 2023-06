‘Cấu trúc’ bí ẩn được sắp xếp theo mô hình bất ngờ trong vũ trụ

Các cấu trúc rộng lớn nói trên đang nằm giữa thiên hà Milky Way chứa Hệ mặt trời và hướng về trung tâm của hố đen trong thiên hà này. Các nhà nghiên cứu cho biết có hàng trăm cấu trúc trong số đó, với mỗi cấu trúc dài từ 5-10 năm ánh sáng, theo báo The Independent ngày 2.6. Phát hiện mới được đăng trên chuyên san vật lý thiên văn The Astrophysical Journal Letters.

"Thật bất ngờ khi đột nhiên tìm thấy một quần thể cấu trúc mới dường như đang hướng về hố đen. Tôi thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ này. Chúng tôi đã phải làm rất nhiều việc để chứng minh rằng chúng tôi không tự lừa dối mình. Và chúng tôi phát hiện ra rằng những cấu trúc đó không phải là ngẫu nhiên mà dường như được gắn với dòng chảy ra của hố đen", giáo sư Farhad Yusef-Zadeh, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay.

Bằng cách nghiên cứu các cấu trúc trên, các nhà khoa học có thể tìm hiểu thêm hố đen trong thiên hà Milky Way, theo ông Yusef-Zadeh, giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Tây Bắc (Mỹ).

Hình ảnh bầu trời sao Chụp màn hình The Independent

Các nhà khoa học chưa có lời giải thích xác đáng nào về nguồn gốc của các cấu trúc trên và sự tồn tại của chúng hầu như vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một lời giải thích tiềm tàng là chúng đã bị ném ra ngoài sau một hoạt động nào đó cách đây vài triệu năm, theo The Independent.

Vào đầu thập niên 1980, giáo sư Yusef-Zadeh đã tìm thấy một tập hợp các cấu trúc một chiều khổng lồ treo ngang qua thiên hà của chúng ta, gần Sagittarius A*, siêu hố đen được giới truyền thông mô tả là "gã khổng lồ dịu dàng" ở trung tâm Milky Way.

Các cấu trúc như thế trước đây chưa được khám phá, ngắn hơn nhiều và nằm ngang, trải rộng ra từ Sagittarius A*. Chúng khác nhau về nhiều mặt như các cấu trúc được phát hiện trước đó dài hơn nhiều và số lượng nhiều hơn, theo The Independent.