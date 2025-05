Cầu vồng đôi vừa xuất hiện ở miền Tây, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy

Hình ảnh về cầu vồng đôi xuất hiện ở miền Tây được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ mới đây. Nổi bật, một tài khoản hơn 700.000 lượt theo dõi thường xuyên cập nhật các tin tức về An Giang đã chia sẻ hình ảnh cầu vồng rực rỡ với dòng trạng thái: "Cầu vồng sau mưa trên Tuyến tránh Long Xuyên".

Hình ảnh cầu vồng đôi xuất hiện sau mưa ở An Giang khiến nhiều người thích thú ẢNH: NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM (PÉ ẾCK)

Ngay sau đó, hình ảnh về cầu vồng đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho vẻ đẹp của cầu vồng rực rỡ trên bầu trời. Bên cạnh đó, một số người ở các miền Tây như An Giang, Cần Thơ… bình luận cho biết đã nhìn thấy cầu vồng sau mưa chiều tối nay 11.5 cũng như chia sẻ thêm hình ảnh chụp được.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Bích Trâm (34 tuổi, quê An Giang) cho biết chiều 9.5, khi đang trên đường đi công việc từ Cần Thơ về nhà thì gặp mưa. Đến đoạn tuyến đường tránh TP.Long Xuyên, trời tạnh mưa, chị dừng xe cởi áo mưa thì bất ngờ nhìn thấy cầu vồng đôi trên bầu trời.

"Mình nhiều lần nhìn thấy cầu vồng, tuy nhiên lần này, là cầu vồng đôi, màu sắc bên ngoài rực rỡ, lại ở giữa khung cảnh bao la của cánh đồng lúa xanh và bầu trời rộng mênh mông nên mình vô cùng ấn tượng. Mình vội lấy điện thoại chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người cùng chiêm ngưỡng", cô gái miền Tây chia sẻ thêm.

Cầu vồng xuất hiện cùng cánh đồng lúa xanh mát ở miền Tây ẢNH: NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM (PÉ ẾCK)

Chị Trâm làm kinh doanh nhưng có niềm đam mê chụp ảnh, muốn ghi lại những vẻ đẹp cuộc sống vào trong từng khung hình. Khi những bức ảnh về cầu vồng nhận được sự quan tâm của mọi người, chị cảm thấy hào hứng.

Cầu vồng đôi có hiếm?

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết hiện tượng 2 cầu vồng cùng xuất hiện sẽ ít hơn hiện tượng 1 cầu vồng bình thường, nhưng không phải là quá hiếm. Ví dụ trong 10 lần cầu vồng xuất hiện, thì sẽ có 2 - 3 lần có cầu vồng đôi.

Theo đó, đặc điểm của cầu vồng đôi này là cầu vồng thứ 2 (cầu vồng phụ) xuất hiện có màu nhạt hơn và thứ tự màu ngược lại so với cầu vồng đầu tiên. Bình thường, cầu vồng thứ 2 rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ rất khó thấy. Bản chất của cầu vồng là sự tán sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa.

Theo các tài liệu khoa học, cầu vồng có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trên thực tế cầu vồng không phải là một vật thể xác định, mà là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời qua những giọt nước trong không khí, hiện tượng này còn được gọi là sự khúc xạ ánh sáng.

Hình ảnh cầu vồng được chụp ở Cần Thơ chiều 9.5 ẢNH: NGUYỆT HÀN

Các giọt nước có vai trò giống như một lăng kính. Khi ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính, các tia sáng bị bẻ cong và sau đó bị phản xạ lại và đi ra ngoài giọt nước theo một góc 42 độ. Điều đó giải thích cho việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng khi quay lưng lại với mặt trời và nhìn theo một góc 42 độ so với ánh sáng mặt trời.

Còn với hiện tượng cầu vồng đôi, cầu vồng phụ xuất hiện là do sự nhiễu xạ ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy được cả góc 52 độ so với ánh sáng mặt trời. Ở góc 52 độ này chúng ta có thể thấy sự khúc xạ ánh sáng ở bên trong của các giọt nước, trước khi ánh sáng phản xạ và đi ra bên ngoài. Chính vì thế mà cầu vồng phụ có các màu đảo ngược và mờ nhạt hơn. Hiện tượng này xảy ra khi chúng ta có thể nhìn thấy đồng thời hai góc 42 độ và 52 độ so với ánh sáng mặt trời.

“Trong điều kiện bình thường, có thể thấy được 1 cầu vồng. Trong những điều kiện thuận lợi hơn, chúng ta có thể thấy 2, thậm chí là 3 cầu vồng. Tất nhiên, chúng hiếm hơn so với hiện tượng 1 cầu vồng. Chúng giống như là những đường tròn đồng tâm!”, một chuyên gia nói thêm.